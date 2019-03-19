Guardian: Bir Süredir Ortada Görünmeyen Suudi Veliaht Prensi'nin Yetkilerinin Azaltıldığı Söyleniyor

Guardian gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son iki haftadır üst düzey hükümet ve diplomatik toplantılara katılmadığını ve ekonomik konulardaki bazı yetkilerinin elinden alındığının iddia edildiğini yazdı.

Gazetenin bugünkü sayısında yer alan haberde, "Geçici de olsa, Veliaht Prensi Muhammed'in yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik kararın geçen hafta içerisinde babası Kral Selman tarafından üst düzey bakanlarla yapılan toplantıda açıklandığı anlaşılıyor. Kral'ın Prens Muhammed'den kabine toplantısını katılmasını istediğini ancak Prens'in gelmediği söyleniyor" denildi.

Gazete söz konusu kararın henüz resmen açıklanmadığını ancak kendilerinin elde ettiği bilgiye göre, ülkenin yurtdışındaki yatırımlarını Kral Selman'ın en çok güvendiği danışmanlarından Musaid el Ayban'ın yöneteceği belirtildi.

Guardian, Prens Muhammed'in son iki hafta içerisinde iki kabine toplantısına, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la yapılan görüşmelere ve Kral Selman'ın başmüftü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı ile yaptığı toplantılara da katılmadığını yazdı.

Guardian, Kral Selman ile oğlu Prens Muhammed arasındaki ilişkilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirtti.

Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için bazı belgeler almak üzere geldiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Bu cinayetin, Prens Muhammed'in talimatı ile yapıldığı yönünde birtakım iddialar ortaya atıldı ancak Suudi Arabistan bugüne kadar bu iddiaları kesin bir dille reddetti.