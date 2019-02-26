Guaido ve Pence'den Maduro'ya Baskıyı Artırma Kararı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya baskıyı artırma stratejisini kabul etti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'nın Lima Grubu üyeleriyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya baskıyı artırma stratejisini kabul etti. Pence, Venezuela'ya karşı daha fazla yaptırım yapılacağını açıklayarak, ekonomik olarak zor durumdaki Venezuela'dan kaçan insanlarla boğuşan komşu ülkelere 56 milyon dolar yardımda bulundu. Trump'ın 'yüzde 100' desteğini Guaido'ya ileten Pence, "Demokrasiye barışçıl bir geçiş yapmayı umuyoruz, ancak Başkan Trump tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti" dedi.

Lima grubu üyeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, "Maduro'nun rejiminin sivil nüfusa uyguladığı şiddet ve uluslararası yardıma erişimin engellenmesinin insanlığa karşı bir suç olarak" ilan edilmesini isteyeceklerini bildirdi.

"ABD petrolümüze göz dikti"

Maduro ise dün gerçekleştirdiği bir röportajda bölgesel toplantının paralel bir hükumet kurmayı amaçladığını söyleyerek ABD'nin, ülkesinin petrolüne göz diktiğini ve onu almak için savaşa bile gidebileceğini belirtti.

Kolombiya ve Brezilya'dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon Cumartesi günü Venezuela'ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmıştı. Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Venezuela'da şiddet kullanımını ve silahlı sivilleri yardım girişini engellemesini kınamış, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin kaybından dolayı şoke olduğunu ve üzüldüğünü bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sınırda şiddet kullanan silahlı sivilleri suçlayarak Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu söylerken, Başkan Donald Trump ise silahlı eylemi onaylamadıklarını belirtmişti.

Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Cumartesi günü meydana gelen olayların ardından Pazar günü 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'nın Lima Grubu üyeleri ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile rakibi Nicolas Maduro'yu görevden alma stratejisini görüşmek üzere Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmişti. - BOGOTA

Kaynak: İHA