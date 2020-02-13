Guaido'nun amcası Marquez gözaltına alındı

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15

Venezuela'nın muhalefet lideri Juan Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez havalimanında gözaltına alındı.



Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun amcası Juan Jose Marquez havalimanında gözaltına alındı. Juan Guadio'nun basın ekibi tarafından yapılan paylaşımda Marquez'in Guaido ile uçaktan inmesinin ardından görevliler tarafından sebepsizce gözaltına alındığı iddia edildi.Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyalist Parti Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ise, Marquez'in yasak olan bazı eşyalar taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtirken, Marquez'e ait olduğunu iddia ettiği bir çelik yelek fotoğrafı göstererek, içinde patlayıcı malzemeler olduğunu iddia etti. Cabello, Marquez'in ayrıca 'Venezuela'ya karşı operasyonlar' ile ilgili bir dosyayı da yanında taşıdığını öne sürdü. Marquez'in eşi Romina Botaro ise iddiaları kocasının siyasetle ilgisi olmayan bir pilot olduğunu belirterek yalanladı.



Olaya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Juan Guaido, Marquez'in masum biri olduğuna vurgu yaparak, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu amcasını gözaltına aldırmaktan sorumlu tuttu. - KARAKAS

Kaynak: İHA