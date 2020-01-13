Guaido Halkı Ulusal Meclis'e Yürümeye Çağırdı
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Guaido Halkı Ulusal Meclis'e Yürümeye Çağırdı

Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido, olaylı geçen meclis başkanlığı oylamasından sonra ilk kez sokakta halka hitap etti.

13.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:46

muhalefetinin lideri Juan Guaido, olaylı geçen meclis başkanlığı oylamasından sonra ilk kez sokakta halka hitap etti. Muhalif lider halktan sokağa çıkarak gelecek hafta yapılacak olan protestolara destek vermelerini istedi ve hep birlikte Ulusal Meclis'e yürümeye çağırdı



Haber Videosu

: Guaido Halkı Ulusal Meclis'e Yürümeye Çağırdı
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