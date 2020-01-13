: Guaido Halkı Ulusal Meclis'e Yürümeye Çağırdı

13.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:46

Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido, olaylı geçen meclis başkanlığı oylamasından sonra ilk kez sokakta halka hitap etti. Muhalif lider halktan sokağa çıkarak gelecek hafta yapılacak olan protestolara destek vermelerini istedi ve hep birlikte Ulusal Meclis'e yürümeye çağırdı

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