Gü'nün Akademik ve Bilimsel Başarı Hamlesi Sürüyor

Giresun Üniversitesinin (GÜ) akademik ve bilimsel çalışmalarını daha üst seviyelere ulaştırmak için planlı ve istikrarlı şekilde yoluna devam ettiği bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek olan University Ranking by Academic Performance (URAP) araştırma laboratuvarının, "2016-2017 Akademik Başarı" sıralamasını yayımladığı belirtildi.



Açıklamada, GÜ'nün URAP'ta bir basamak yükseliş gösterdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Makale, atıf, doktora öğrenci oranı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilen URAP sıralamasında üniversitemiz, 2016 Haziran ayında 38 olan sıralamasını 37'ye taşıyarak bir basmak ilerlemiştir. Üniversitemiz, akademik ve bilimsel çalışmalarımızı daha üst seviyelere ulaştırmak için planlı ve istikrarlı şekilde yoluna devam edecektir.



Üniversitemiz son bir yılda Türkiye'deki üniversiteler arası sıralamada 'Webometric' ölçeğinde 3 basamak, akademik teşvik sıralamasında ise 33 basamak ilerleyerek 63'ten 30'uncu sıraya yükseldi. Üniversitenin başarı seviyesini yükseltilmesine katkı sağlayan bütün öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyoruz."