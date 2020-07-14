Gu¨n On4 | 5. Bo¨lu¨m Fragman
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Gu¨n On4 | 5. Bo¨lu¨m Fragman

Gün On4, koronavirüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin, karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor.

14.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:47

Gün On4, koronavirüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin, karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor.

Yurt dışından dönen Komiser Yardımcısı Sevin, 14 günlük karantina süresini geçirmesi için bir otele yerleştiriliyor. Sevin'le birlikte aynı uçakta gelen yolculardan biri, yerleştirildiği otelde intihar ediyor, ancak arkasında birçok soru işareti bırakarak.

Çekimlerin tamamen evden yapıldığı pandemik polisiye Gün On4, ilk bölümüyle 19 Haziran'da puhutv'de!

'Gün On4', karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olacak.

Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen 'ev ortamında film çekimi', puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde yayınlanacak olan 'Gün On4', gündemi yakalayan konusu ile herkesi ekran başına kilitleyecek.

Çekimleri tamamen evden yapılan 'Gün On4', salgın konusunu polisiye bir olayla kurgulayarak heyecan dolu bir senaryo ile izleyicisine aktaracak.

19 Haziran'da başlayacak ve 10 bölüm sürecek dizi her Cuma yeni bölümü ile puhutv.com'da olacak.

puhutv'yi www.puhutv.com adresini ziyaret ederek ya da mobil, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV uygulama marketlerinden puhutv uygulamasını indirerek ücretsiz izleyebilirsin!

#GünOn4 #puhutv

Gu¨n On4 | 5. Bo¨lu¨m Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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