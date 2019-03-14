GTÜ Ve Gübretaş "Milli Gübre" İçin Çalışacak

Protokol kapsamında Türkiye'de tarımın, özellikle de gübre sektörünün dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik projeler yürütülecek ve yerli ve milli bitki besleme ürünleri geliştirilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Türkiye'nin önde gelen gübre üreticisi GÜBRETAŞ arasındaki protokolün GTÜ Rektörlük Senato Salonunda yapılan imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Barış Kutman ve GTÜ Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bahar Yıldız Kutman, GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman, Proje Müdürü Muharrem Akyıldız, Ar-Ge Müdürü Fatih Cengiz Aygül ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü araştırma görevlileri katıldı.

İTHAL ÜRÜNE ALTERNATİF YERLİ ÜRÜN

GTÜ ve GÜBRETAŞ, imzalanan bitki besleme odaklı ve on yıllık işbirliği protokolü kapsamında Ar-Ge, Ür-Ge, eğitim ve altyapı geliştirme çalışmaları yürütecek. GTÜ adına Biyoteknoloji Enstitüsü, GÜBRETAŞ adına ise Ar-Ge Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan çalışmalar ile biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yenilikçi bitki besleme ürünlerinin, değişen iklim koşullarında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak yeni teknolojilerin ve gübre sektörü için önemli ithal ürünleri ikame edecek yerli alternatiflerin geliştirilmesi, ayrıca gübre kullanımında etkinliğin arttırılması ve böylece gereksiz ve yanlış gübre kullanımından kaynaklanan ekonomik kayıpların ve çevre sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenecek. Yetiştirilecek öğrenciler ile sektörün Ar-Ge konusunda donanımlı, doktoralı personel ihtiyacını karşılamaya katkı sağlanacak. Ayrıca protokol ile GTÜ kampüsünde 500 m2 büyüklüğünde modern bir Ar-Ge serası inşa edilecek.

SONUÇ VE ÜRÜN ODAKLIYIZ

Protokol imza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan üniversitesinin akademik birikiminin ülke için öncelikli alanlara aktarılması konusunda gösterdikleri hassasiyeti belirtti. Savunma sanayisinden tarım sektörüne kadar geniş bir yelpazede ülke bilim ve teknolojisine katkı sağlamaya yeni projelerle devam edeceklerinin altını çizdi. Sanayiden gelen tüm tekliflere açık olduklarını ifade eden Aslan, sonuç ve ürün odaklı çalışmalar için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade etti. Özellikle protokolün odağında yer alan tarımsal üretime yapılacak akademik katkıların yerli ve milli ürünlere dönüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, GÜBRETAŞ yetkililerine ve çalışmayı yürütecek olan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü öğretim üyelerine teşekkür etti.

KONUDA DÜNYA TRENDLERİ SAĞLANACAK

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise GÜBRETAŞ'ın son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalardan söz ederek, GTÜ ile ortaklaşa yürütülecek projeler ile yeni bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesinin yanında, doğru ve bilinçli bitki besleme konusunda bir eğitim programı da hedeflediklerini ifade etti. Bitki besleme konusunda dünyanın mikrobiyal gübre uygulamalarına yöneldiğini söyleyenYumaklı, yararlı mikroorganizmalardan bitki besleme alanında faydalanmanın önemine işaret ederek Türkiye'nin de bu yöndeki gelişimi takip etmesi gerektiğini belirtti. Verim ve kalite artışının yanı sıra sürdürülebilirliğin de hedefleneceği projelerde yerli ve millî kaynakların kullanılmasına önem vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler