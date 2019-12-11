GTÜ Türkiye Şampiyonu oldu

11.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:29

Akademik başarılarıyla gündemde olan GTÜ bu kez sportif bir başarı elde etti.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kürek Takımı, Özyeğin Üniversitesi'nde yapılan Türkiye Ergometre Şampiyonasında birinci oldu.Müsabakalarda GTÜ'lü 4 kadın ve 6 erkek sporcu yarıştı. Kadın sporcular toplam puanda Türkiye Federe Üniversite Kadın kategorisinde 1.liği elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Sporculardan Alperen TEKİN ise, Türkiye Ergometre şampiyonasında, Türkiye 3.sü olarak yarışmayı başarı ile bitirdi.

Kaynak: Bültenler