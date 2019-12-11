GTÜ Türkiye Şampiyonu oldu
Üniversitenin Kürek Takımı, Ergometre yarışmasında Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülüğü olmak üzere iki kategoride kupayı kazanan takım oldu.
Akademik başarılarıyla gündemde olan GTÜ bu kez sportif bir başarı elde etti.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kürek Takımı, Özyeğin Üniversitesi'nde yapılan Türkiye Ergometre Şampiyonasında birinci oldu.Müsabakalarda GTÜ'lü 4 kadın ve 6 erkek sporcu yarıştı. Kadın sporcular toplam puanda Türkiye Federe Üniversite Kadın kategorisinde 1.liği elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Sporculardan Alperen TEKİN ise, Türkiye Ergometre şampiyonasında, Türkiye 3.sü olarak yarışmayı başarı ile bitirdi.