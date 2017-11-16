GTÜ Öğrencileri Derslerini Kampüs Dışına Taşıdı



Bir üniversite olarak kendisinden beklenen çevre ile bütünleşme misyonunun sürekli çıtasını yükselten Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nden özel bir çalışma daha dikkat çekti. GTÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ tarafından verilen Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında Çayırovada faaliyet gösteren Marmara Engelliler Derneği(MARENDER)'yle birlikte bir proje gerçekleştiriliyor.

Bu proje kapsamında engelli çocuklar ve büyüklerle zaman geçirmek ve onlara ihtiyaçları olan durumlarda yardımcı olmak amacıyla her hafta, haftada 3 saat olmak üzere bir kurumda öğrenciler aktif olarak çalışmalar yürütüyor. Farkındalık oluşturacak bir adım olan çalışmada GTÜ Öğrencileri ve dernek gönüllüleri birlikte okulları ziyaret edilerek engelli öğrencilerin velileri ve öğretmenleri ile bir araya geliyor. Özel eğitim sınıflarında özel öğrencilerin ve velilerinin olası sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit edip çözüme katkı sağlıyorlar.