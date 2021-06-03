GTÜ 'Deniz Salyası' sorununa çözüm için harekete geçti
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GTÜ 'Deniz Salyası' sorununa çözüm için harekete geçti

GTÜ 'Deniz Salyası' sorununa çözüm için harekete geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Marmara Denizi'nde yaşanan Müsilaj (Deniz Salyası) sorununun nedenlerini ortaya koyabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek için saha çalışması düzenledi.

Kış aylarından itibaren Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan ve sıcaklığın artmasıyla birlikte daha geniş alanlara yayılarak bir çevre problem haline gelen müsilaj oluşumu kamuoyunun yanı sıra bilimsel çevrelerinde dikkatini çekiyor.

Bulunduğu konum itibari ile sanayiden tarıma, bilişimden havacılık sektörlerine kadar birçok alanda çözüm ortağı olmayı hedefleyen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Müsilaj (Deniz Salyası) sorununa karşı kolları sıvadı. GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibinden; Prof. Dr. Salim Öncel, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çelen, Araş. Gör. Halil Oruç ve Proje Asistanı Sinem Vural'ın katıldığı 1 Haziran 2021 tarihindeki çalışmada Pendik – Büyük Ada hattı üzerinde çeşitli noktalardan su sütunu boyunca (Yüzey-5m-15m-20m) deniz suyu, sediment ve müsilaj örnekleri toplandı. Bu noktalarda su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, iletkenlik ve redoks ölçümleri yapıldı. İleri düzey analizler için alınan numunelerde plankton türleri, besi elementleri ve ağır metal tayinleri yapılarak müsilaj oluşumuna sebep olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik çevresel koşulların anlaşılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler

Erdoğan: '(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası) Bu konuda yapmamız gerekenler var ama belediyelerin yapması gereken çok önemli işler var, paslaşarak...
Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası) Bu konuda yapmamız gerekenler var ama belediyelerin yapması gereken çok önemli işler var, paslaşarak...
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