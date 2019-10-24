GTÜ'den tarihi ilçelere proje desteği

24.10.2019 11:06

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Bölümü tarafından, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 19 tarihi yapının belgelenmesi ve yeniden turizme kazandırılması için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor.

GTÜ Mimarlık Fakültesince Düzce'nin Konuralp beldesi, Kocaeli'nin Dilovası, Gebze ve Darıca, Bursa'nın Orhaneli, İstanbul'un ise Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde tarihi yapıların kayıt altına alınması için çalışmalar yürütüldü.

Eyüpsultan'da da saha çalışmalarını tamamlayan 41 lisans ve yüksek lisans öğrencisiyle 6 öğretim üyesi, GTÜ Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 19 tarihi yapının plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamaya başladı.

GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın altyapısını eylül ayından itibaren Eyüpsultan Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile hazırladıklarını belirterek, alan çalışmasının 7-12 Ekim'de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Koruma alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiriyoruz"

Düzce, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da, tarihi dokuların belgelenmesi ve korunarak yaşatılması konusunda 2002 yılından bu yana alan çalışmaları yürüttüklerini aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Toplumda kültürel mirasın korunmasında farkındalık yaratıyoruz. Tarihi yapıların, belgelenmesi ve restorasyon projelerinin hazırlanması çok kıymetli. Ülkemiz çok büyük bir kültürel miras potansiyeline sahip. Biz bu koruma alanında hem üniversitelerin mimarlık bölümleri, hem yerel yönetimler hem Kültür ve Turizm Bakanlığı ile entegre çalışmalar yaparak, bu kültürel mirasın korunmasına destek olmak amacıyla bütün lisans ve lisansüstü derslerimizi kurguladık. Bu konuda hem Bakanlığa hem de yerel yönetimlere destek veriyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduğunda koruma uzmanı olabiliyorlar. Koruma alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiriyoruz."

"Sokak sağlıklaştırma projeleri de hazırlanacak"

Aydın, projenin Eyüpsultan'ın kültürel mirasına sağlayacağı katkıya değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje kapsamında Cami Kebir Sokak'taki Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı'nın belgelenerek canlandırılma projeleri, İslam Bey, Kalenderhane, Feshane, Çömlekçiler ve Halit Paşa Caddelerindeki konak ve sivil mimarlık örneği niteliğindeki 19 tarihi yapının restorasyon projeleriyle bu dokularda sokak sağlıklaştırma projeleri de hazırlanacak. Hazırlanan projelerle ulusal veya uluslararası kalkınma ajanslarına uygulama için fon başvurusunda bulunulacak. Eyüpsultan'ın kültürel miras potansiyeli belgelenerek bu mirasın özgün mimari özelliklerini koruyan uygun restorasyon teknikleriyle yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanacak. Bu projelerin uygulanması Eyüpsultan'ın özgün tarihi dokusunun korunarak kültür turizmindeki rolünü arttıracak."

Tarihi ilçelerde, bu tür projelerin yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, tarihi merkezlerdeki kültürel mirasın belgelenmesi ve korunmasının, bu merkezlerde ekonominin canlanmasına da katkılar sunduğunu anlattı.

- "Eyüpsultan, bu alanda çok az çalışılmış bir semt"

Dr. Öğretim Üyesi Mine Topçubaşı da projenin 1 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, bu tür çalışmaları çok önemsediklerini, üniversitelerin topluma her alanda faydalı olmasını istediklerini söyledi.

Öğrencilere verdikleri uygulamalı eğitimlerin çok kıymetli olduğuna işaret eden Topçubaşı, "Alan çalışmalarımızı tamamladık. Sokak sağlıklaşmayla alakalı alan çalışmalarımız kısmen devam edecek. Yüksel lisans çalışmaları daha yeni başlıyor. Eyüpsultan, bu alanda çok az çalışılmış bir semt ve çok kıymetli bir semt. Manevi olarak bizim için çok anlamları olan bir semt. Dolayısıyla Eyüpsultan'da bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar, 19 tane tek yapının uygulama projesinin altlığının hazırlanmış olması anlamına geliyor. 5 sokağın sağlıklaştırmasıyla ilgili de 5 projenin ortaya çıkması söz konusu. Bunun dışında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımız da tekrar uygulamaya yönelik olacak. Oradan da 3 tane proje çıkmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA