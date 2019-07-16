GTÜ'den öğrenciler üst düzeyde memnun

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory (ÜniAr)tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019 sonuçları açıklandı.

123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak yapılan araştırmada Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), üniversitelerin genel memnuniyetsıralamasındailk onda yer alırken, devlet üniversiteleri sıralamasında 5. oldu. Sıralamada çoğunluğu vakıf, 14 üniversite en yüksek puan olan 'A+' aldı. Temel amacı, Türkiye'deki üniversitelerden öğrencilerin tatmin olma düzeylerini belirlemek olan araştırmada üniversiteler; 'öğrenim deneyiminin tatminkârlığı', 'yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu', 'akademik destek ve ilgi', 'kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet', 'öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği' ve 'kişisel gelişim ve kariyer desteği' olmak üzere farklı alanlarda ele alındı. Öğrencilerini üst düzeyde memnun eden GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise TÜMA 2019' da "2019 Yılı ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödüle" layık görülen rektörler arasında yer aldı.

Kaynak: Bültenler