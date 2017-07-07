Gtü'de Mezuniyet Sevinci

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) lisans ve lisansüstü öğrenimi başarıyla tamamlayan 364 öğrenci, diplomalarını düzenlenen törenle aldı.



Üniversitenin Çayırova Kampüsü'ndeki şenlik alanında düzenlenen törende konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, üniversitelerin akademik performansını gösteren URAP sıralamasında Türkiye'deki 185 üniversite arasında; üniversiteler genel sıralamasında beşinci, tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ikinci, 6 binden az öğrencisi olan üniversiteler sıralamasında ise birinci olduklarını söyledi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı Girişimcilik Endeksine göre yine Türkiye'deki 185 üniversite arasında, genel sıralamada yedinci, devlet üniversiteleri sıralamasında dördüncü, teknoparkı olmayan devlet üniversiteleri sıralamasında ise birinci olduklarını vurgulayan Görgün, öğrencilerinin yaklaşık yüzde 50'sinin eğitimlerine devam ederken iş bulduğu ve mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içerisinde yaklaşık yüzde 70'nin istihdam edildiği, Amerika'daki Silikon Vadisinde şirketleşen ve Amerika da kuluçka ofisi olan bir üniversite olduklarını kaydetti.



Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Görgün, "Ömrünüzün geri kalanında, iş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize ve milletinize olan sadakatinizi asla kaybetmeyin. Ülkemizin size, birikimlerinize, idealizminize ve dinamizminize çok ihtiyacı var. Gebze Teknik Üniversitesinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin." şeklinde konuştu.



Törende, üniversiteyi aynı dereceyle bitirerek birinciliği paylaşan Ayşe Yazıcı ile Türkiye Bursları kapsamında GTÜ'de öğrenim gören Kosovalı öğrenci Afrım Bojnik de konuşma yaptı.



Yazıcı, konuşmasında, başarının sadece zeka işi değil, özverili bir çalışmanın eseri olduğuna inandığını belirterek, mezun olan arkadaşlarına mesleki hayatlarında başarılar diledi.



Bojnik ise GTÜ'nün yo¨netim ve is¸leyis¸, sosyal yas¸am, kaynaklarının zenginligˆi ve o¨gˆrencilerine sundugˆu kis¸isel gelis¸im ve kariyer destekleri ac¸ısından o¨gˆrencilerinin memnuniyetini kazanan bir üniversite olduğunu dile getirerek, GTÜ'nün iyi bir akademisyen olması ic¸in sagˆlam bir temel olus¸turmasını ve zorlu hayat yolculugˆunda sagˆlam dostluklar edinmesini sağladığını ifade etti.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencileri mezuniyet belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Mezuniyet yemini edildikten sonra kep atma etkinliği gerçekleştirildi.



Törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Kaymakamı Hasan Gözen, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, organize sanayi bölgeleri başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.