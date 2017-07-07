Gtü'de Mezuniyet Coşkusu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.



Üniversitenin şenlik alanındaki mezuniyet töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, GTÜ'nün kuruluşundan itibaren önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.



GTÜ'nün elde ettiği başarılarla Türkiye ve dünya sıralamasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:



"Üniversitemizin bu başarılı çıkışını daha üst noktalara taşımak ve daha sonra yapılacak olan çalışmalarda ortaya konulacak olan büyük gayretler bundan sonra üniversitemizi tercih edecek öğrenci kardeşlerimiz için de önemli bir noktayı oluşturacaktır.



Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin iyi yetişmeleri konusunda gösterdikleri üstün gayret ve başarıdan dolayı öncelikle Sayın Rektörümüze ve Rektörümüzün şahsında tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürü de onları yetiştiren ve bu noktaya getiren anne ve babalarına ediyorum. Sevgili gençler, bugün mezun olacaksınız ve hayatınızın önemli bir evresini bugün itibari ile tamamlayacaksınız.



Bundan sonra hayat mücadelesi, isteği ve arzusu sizleri farklı bir noktaya taşıyacak. Özellikle şunu belirtmek isterim ki; çalışmadan başarmak mümkün değil, bunu öğrencilik hayatınızın bir kısmında gördünüz ama meslek yaşantınızda da bunu daha iyi kavrayacaksınız. Başarmak istiyorsak mutlaka kazanacağız, kazanmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Hangi alanda olursanız olun yaptığımız işten heyecan duymak zorundayız. Eğer heyecan duymuyorsak, mutlu olmuyorsak orada kendimizi mutlaka sorgulamalı ve gerekirse çalışma alanımızı değiştirmeliyiz."



GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün de GTÜ'nün başarılarına anlattı.



Mezuniyet töreni nedeniyle doğa harikası kampüste misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Görgün, 163 lisans, 201 lisansüstü programlarından mezun ettikleri öğrenciler ile gurur dolu bir gün yaşadıklarını kaydetti.



Görgün, üniversitenin başarıdan başarıya koşan bir profile sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Üniversitelerin akademik performansını gösteren URAP sıralamasında Türkiye'deki 185 üniversite arasında, üniversiteler genel sıralamasında beşinci, tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ikinci, 6 binden az öğrencisi olan üniversiteler sıralamasında birinciyiz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı Girişimcilik Endeksine göre Türkiye'deki 185 üniversite arasında üniversiteler genel sıralamasında yedinci, devlet üniversiteleri genel sıralamasında dördüncü, Teknoparkı olmayan devlet üniversiteleri sıralamasında ise birinciyiz.



Öğrencilerinin yaklaşık yüzde 50'sinin eğitimlerine devam ederken iş bulduğu ve mezun olduktan sonraki ilk altı ay içerisinde yaklaşık yüzde 70'nin istihdam edildiği bir üniversiteyiz. Amerika Silikon Vadisinde şirketleşen ve Amerika'da kuluçka ofisi olan bir üniversiteyiz. Öğretim üyelerinin kurduğu şirket, Türkiye'nin en başarılı 100 Startup'ı arasına girecek düzeyde girişimciliği teşvik eden, girişimcileri destekleyen bir üniversiteyiz. 2016 yılında üniversiteye yerleşen tüm öğrencilerine burs veren ve bu konuda bir ilki başaran bir devlet üniversitesiyiz.



Konuşmaların ardından okulda dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.



Daha sonra mezuniyet yemini eden öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.