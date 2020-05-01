GTÜ'de kurulan Kovid-19 Tanı Merkezi çalışmalara başladı
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GTÜ'de kurulan Kovid-19 Tanı Merkezi çalışmalara başladı

GTÜ'de kurulan Kovid-19 Tanı Merkezi çalışmalara başladı
01.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:24

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğiyle hizmete geçen Kovid-19 Tanı Merkezi sayesinde başta organize sanayi bölgeleri (OSB) olmak üzere sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerden alınan örneklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğiyle hizmete geçen Kovid-19 Tanı Merkezi sayesinde başta organize sanayi bölgeleri (OSB) olmak üzere sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerden alınan örneklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taraması yapılacak.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde kurulan merkezle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun girişimleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında çalışma başlatıldığını belirterek, çalışmanın TÜSEB'e devredilmesi sonucu kendileriyle ortaklaşa faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Daha sonra GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Kovid-19 Tanı Merkezinin kurulduğunu ifade eden Aslan, "Etrafımızda yaklaşık 19 OSB var. Bu OSB'lerde çalışan sayısı yaklaşık 200 binleri buluyor. Bu çalışanların taramasının yapılması gerekiyor. Bu taramayı üniversitemizde kendi altyapımız, TÜSEB'in kurmuş olduğu bu laboratuvar ve insan kaynağımızla beraber sürdürmekteyiz. Ülkemizin başlattığı seferberlikte GTÜ olarak görev almaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Aslan, koronavirüsle ilgili GTÜ olarak başka çalışmaları da olduğunu dile getirerek, ilaç ham maddesi ve antikor oluşturulması gibi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"GTÜ olarak koronavirüs salgınında aktif olarak Ar-Ge çalışmalarını başlattık." diyen Aslan, "Çalışmalar devam ediyor. Özellikle ham madde üretiminde belki gelecek 6 ay içinde ilk prototipini de gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

"Tanı 3 saat sonra elimizde oluyor"

GTÜ Kovid-19 Tanı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ferruh Özcan da TÜSEB ve OSB iştirakleriyle oluşturulan gezici bir aracın bulunduğunu belirterek, fabrikalardan alınan örneklerin toplanarak bu araçla kendilerine getirildiğini söyledi.

Günde 2 bin örneği çalışabildiklerini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Çok yaygın olarak floresan bazlı PCR yöntemini kullanıyoruz. Boğaz sürüntüleri alındıktan sonra virüs olup olmadığına bakıyoruz. Yaklaşık 6 bin sürüntü örneği geldi. Şu ana kadar bin örneğe baktık. Bu bin sürüntü örneğinden pozitif bir duruma rastlamadık. Burası bir tarama laboratuvarı. Burayı hastanelerdeki semptomlu hastalarla karıştırmayalım. Bu toplum taraması olduğu için bunu normalizasyon konumunda değerlendirebiliriz. Bu anlamda yüksek oranlar beklemiyoruz. Sayılar da bunu gösteriyor. Burada biz toplumu tarıyoruz. Ülkenin normalleşmesi açısından da testlerin artık bir kısmının bu tarafa dönmesi gerekiyor. İleride turizm açılacak. Belirli yerler de taramayı geniş kapsamlı yaparsak eğer toplumun normal hayatına dönmesi açısından da değerli. Bu onun bir ilk adımı. Tanı, örnek elimize geldiği andan itibaren 3 saat sonra elimizde oluyor."

Kaynak: AA

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