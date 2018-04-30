GTÜ'de Bilimle Buluştular

Gebze Teknik Üniversitesi bu yıl tanıtım günlerini bilim şenliği ile gerçekleştirdi.

Akademik çıktıları ile ulusal ve uluslararası üniversite başarı sıralamalarında grafiğini sürekli yükselten Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nde her yıl nisan ayında yapılan tanıtım günleri gerçekleştirildi. Bu kez bilim şenliği etkinlikleri ile birleştirilen tanıtım günlerine Kocaeli ve İstanbul'dan farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören binlerce öğrenci katıldı. 25-26-27 Nisan tarihlerinde GTÜ Kampüsünde yapılan Tanıtım Günleri ve Bilim Şenliğinde öğrenciler şenlik alanında kurulan bölümlerin ve öğrenci kulüplerinin yer aldığı stantlarda karşılandılar. Bu stantlarda öğrenciler Nanoteknoloji, 3D Tasarım, Robotik ve Eğlenceli Elektronik, Uçak ve Roket Fiziği, Doğa Bilim, Doğada Canlılar ve Maddeler atölyelerinde birbirinden ilginç bilimsel aktiviteyi yakından görme imkânı buldular. Atölye çalışmalarının ardından öğrenciler üniversite kampüsünün muhteşem doğası içinde ilgilerini çeken bölümlere yönlendirilerek bölümde bulunan teknolojik altyapı, laboratuvarlar, derslikler ve bölüm ile ilgili tüm bilgileri öğretim üyelerinden dinlediler. Tanıtım günleri boyunca misafir öğrenciler üniversitenin sosyal alanlarından faydalanırken, öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri hakkında da bilgi edindiler.