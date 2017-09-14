Gtso Seçimleri İçin Çakırmelikoğlu 3. Dönem İçin Aday Oldu

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (GTSO) iki dönem başkanlık yapan Hasan Çakırmelikoğlu üçüncü dönem için adaylığını açıkladı.



Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 7 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan seçimlerinde adaylığını açıklayan Hasan Çakırmelikoğlu düzenlediği basın toplantısında yaptıkları ve takip ettikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Başkan Çakırmelikoğlu "Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev yapmak bir gönül işidir. Bizler 2013 yılında gerçekleştirilen seçimlerle yetkilendirildik. Bu yetki süresi 7 Ekim 2017 yılında sona erecek. Üyelerimiz Giresun'u sosyo-ekonomik açıdan ilçeleri ile birlikte daha ileriye taşıyabilecek, güven duyulacak kişileri yeniden seçecektir. Bu süreçte yeni dönem için beni ve birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımı tekrar bu göreve layık görülmesi halinde geçmişte olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde ilimize hizmet edeceğiz" dedi.



"Takipçisi olduğumuz yatırımların birçoğu hayata geçti"



Giresun Ticaret Odası'nda başkanlığını yürüttüğü iki dönem boyunca başarılı çalışmalara imza attıklarını da anlatan Çakırmelikoğlu "Üyelerimize daha kaliteli hizmet verebilmek adına 2010 yılında satın aldığımız oda hizmet binasını restore ederek 2015 yılında hizmete açtık. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde merkez ve ilçelerimizde kurum temsilcilerinin üyelerimize danışmanlık yapmalarını sağladık. Aynı zamanda kurum temsilcileriyle üyelerimizi bir araya getirerek sorunlarının çözülmesi yönünde çalışmalar yaptık. Projeler hazırlayarak çeşitli faaliyetlerimiz için AB ve ulusal kaynaklardan hibeler aldık. 2009 yılından bu güne ikisi AB projesi olmak üzere toplam 8 proje yürüttük. Bu projelerin faaliyetlerini yürütmek için toplam 564 bin 794 Euro ve 427 bin 450 TL tutarında kaynak sağladık. İlimizin demiryolu, Eğribel tüneli, Yağlıdere-Alucra Kurtbeli yolu ve Havaalanı projelerinin takipçisi olduk. Bu projelerden Havaalanı hayata geçti. Eğribel ve Kurtbeli yolu devam etmektedir. Demiryolunun ise hala takipçisiyiz. İlimize 3. ve 4. Organize sanayi kurulması için çalışmalar yürüttük ve sonuçta Bulancak Organize sanayi bölgesi devam ederken Espiye, Tirebolu ve Görele ilçelerine sanayi bölgeleri için mücadelemiz devam edecektir. Bunlarla birlikte her türlü teknolojik altyapıyı oluşturarak üyelerimize en kolay hizmeti sunmaktayız. İlimizde işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman sıkıntısını gidermek için kurslar düzenledik ve bu şekilde hem istihdama hem de işçi bulma sorununa çözüm olmaya çalıştık" diye konuştu.



Yeni dönem projeler



Yeni dönemde seçilmesi halinde takipçisi olacakları yatırımlar ve yapılacak hizmetler hakkında da bilgi veren Çakırmelikoğlu "İlimizin geleceğini turizmde görmekteyiz. Bu nedenle Giresun Turizm Eylem Planı Strateji belgesi hazırlanacak ve bu belgede bulunan eylem planının bizzat takipçisi olacağız. Turizm alanı ilan edilen yerlerin doğaya uyumlu imar planının hazırlanması ve yatırıma tahsisi ile ilgili odamız tarafından birer rapor hazırlanmış olup yeni dönemde bu konunun hem yerelde hem de ulusal takipçisi olacağız. İlimizde gıda, hazır giyim alanlarında ihtisas OSB'nin kurulması için çalışacağız. Ulusal ve bölgesel eylem planlarında belirtildiği üzere demiryolu aksının Tirebolu ilçesine indirilmesi gündemdedir. Bu durumda Görele, Tirebolu arasında konteyner limanı planlanması için süreci takip edeceğiz. Güney Çevre Yolu'nun takipçi olduk ve olacağız. Yöresel ürünlerin ticarileşmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Yine AB projelerine ve ulusal fonlara başvurmak üzere projeler yürütülecektir. Bunlarla birlikte Üniversitemiz ve STK'larımızla ortak çalışmalar içerisine buşunacağız" şeklinde konuştu. - GİRESUN