GTSO'nun, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım sınavları devam ediyor Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından organize edilen, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belge (MYK) sınavları devam ediyor.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından organize edilen, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belge (MYK) sınavları devam ediyor. Giresun'da 165 kişiye yönelik 10 Ağustos tarihinde başlayan yazılı ve uygulamalı sınavların 17 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinden dolayı ertelenen mesleki yeterlilik belge sınavları, 10 Ağustos 2020 tarihi ile yeniden start almıştı. 10-17 Ağustos tarihleri arasında 165 kişiye yönelik düzenlenecek mesleki yeterlilik belge sınavlarının yazılı kısmı Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, uygulama sınavları ise Giresun merkezde yer alan bir otomotiv firmasında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra eylül ayı sınavları için müracaatlar sürmekte, Kara Taşıtları Alım Satım Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları ise TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik uzmanları tarafından yönetilmektedir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA