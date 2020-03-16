GTSO'dan haksız fiyat artışı uyarısı Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında gerekli disiplin cezalarını uygulayacaklarını bildirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında gerekli disiplin cezalarını uygulayacaklarını bildirdi.

Çakırmelikoğlu, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında kendilerine şikayetler ulaştığını belirtti.

Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarına vurgu yapan Çakırmelikoğlu, şunları aktardı:

"Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilen bu tür işletmelerin, odamız disiplin kuruluna sevk edileceği ve haklarında oda ve borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik hükümlerini çalıştıracağımızı bildirir ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz."

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara da yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerden dolayı iş gücü kaybı yaşayan esnafa destek sağlanmasını istedi.

Kaynak: AA