GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: "HES kodu uygulamasına uyulduğu gözlemlenmiştir"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, kentte 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerlerinde zorunlu tutulan HES kodu sorgulanmasına uyulduğunun gözlemlendiğini belirtti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, kentte 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerlerinde zorunlu tutulan HES kodu sorgulanmasına uyulduğunun gözlemlendiğini belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına dikkati çekti.

Bu konuda oda olarak firmalara Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirten Çakırmelikoğlu, "Kovid 19 ile mücadelede şahsım ve Odamız Meslek Komitesi Üyeleri ile yapılan firma ziyaretlerinde; iş yerlerinin ağırlıklı olarak kurallara uyduğu ve Valilik tarafından uygulamaya konulan HES kodu uygulamasına uyulduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Çakırmelikoğlu, tüm halkı toplum sağlığı adına yapılan çalışmalara destek olmaya ve kurallara uymaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz Enver Ünlü başkanlığında Merkez ve İlçe Belediye Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte ilimiz genelinde basılı afişler ve sosyal medya kanalıyla halkımızı maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarmaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz.

Yapılan tüm bu çalışmaların daha hızlı sonuç verebilmesi için tüm halkımızı COVİD-19 ile mücadelede daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Öte yandan Çakırmelikoğlu, Giresun'da sağlıklı yaşama emin adımlarla gidebilmek, aşıların yapılması ve vakaların kontrolü için Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Ticaret Borsası işbirliğinde filyasyon ekiplerinin kullanımına 4 aylık süre için 15-20 civarında araç tedariği de sağlandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin