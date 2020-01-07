GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yeni yıldaki uygulamaları değerlendirdi Açıklaması

07.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:50

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2020 yılı yeni uygulama ve düzenlemelerin işletmeleri mağdur etmemesi için yapılan girişimlerin sonuç vermeye başladığını belirtti.

Çakırmelikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Takoğraf Kartı Sistemi ve e-arşiv uygulamalarındaki değişikliklerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Giresun ve bölgenin mağdur olmaması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Çakırmelikoğlu, "Bölgedeki odalar başta olmak üzere ülke genelinde yapılan girişimler sonucu yürürlüğe girmesi planlanan bazı düzenlemeler için zorunluluk tarihi uzatıldı. 2020 yılı yeni uygulama ve düzenlemelerin işletmelerimizi mağdur etmemesi için yapılan girişimler sonuç vermeye başladı." dedi.

Çakırmelikoğlu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsayan, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olma sürecinin kademeli olarak uzatılma kararının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek, sürecin yürürlük aşamasının takip edildiğini kaydetti.

E-fatura, e-arşiv sürecine işaret eden Çakırmelikoğlu, şunları aktardı:

"İşletmelerde vergiler dahil toplam tutarın 30 bin lirayı aşması halinde faturaların e-arşiv faturaya tabi tutulacak olmasının dijital ortamda fatura düzenleme imkanı bulunmayan mükellefleri zor durumda bıraktığı ve bu sürecin zamana yayılması ya da isteğe bağlı tutulması taleplerimiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda ilgili bakanlık ve milletvekilleri düzeyinde yapılan girişimleri takip etmekteyiz ve sürecin işletmelerimizin mağdur olmamasına yönelik ilerlediğini kamuoyu ile paylaşabilirim."

Hasan Çakırmelikoğlu, yük ve yolcu taşımacılığında zorunlu hale getirilen ve 1 Ocak 2020'de uygulamaya konulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine veri girişinin girişimler sonucu 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Takograf cihazı verilerinin üç ayda bir, sayısal takograf verilerinin ise en fazla 25 gün içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TOBB Sayısal Takograf Birimi'ne elektronik ortamda girmesi gerekmektedir. Bu kapsam içinde yer alan U-ETDS Sistemine yükün menşei ve süreç hakkında bilgi girişinin de başlatılması nakliyecilik yapan işletmelerimizi zor durumda bırakmıştır. ve süreç ilgili kurumlar ile yapılan karşılıklı görüşmeler ile uzatılmıştır."

Kanunun yerel nakliyecileri mağdur etmeden yürütülebilmesi adına yapılabilecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Çakırmelikoğlu, ayrıca GTSO olarak, sektör mensubu kooperatif ve firma temsilcileri vasıtasıyla yıl içinde aşama aşama eğitim ve destek faaliyetleriyle süreç bilgilendirmesi planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA