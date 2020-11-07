GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan demir yolu çağrısı
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GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan demir yolu çağrısı

07.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:59
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan demir yolu çağrısı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Karadeniz'e indirilecek demir yolu projesinin hiç tereddütsüz Kelkit Havzası üzerinden sağlanmasının şart olduğunu bildirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Karadeniz'e indirilecek demir yolu projesinin hiç tereddütsüz Kelkit Havzası üzerinden sağlanmasının şart olduğunu bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'e inşa edilecek demir yolu projesinin salt bir yöreye indirgenmeksiniz, makro politikalar çerçevesinde ülke ve bölgenin menfaatlerine odaklı yapılması gerektiğini belirtti.

Uzun zamandır gündemde olan Doğu Karadeniz'e Erzincan üzerinden kuzey-güney yönünde bir demiryolu bağlantı proje fizibilitesi planlandığını ve iki alternatif güzergah üzerine odaklanıldığına işaret eden Çakırmelikoğlu, gelinen aşamada Tirebolu güzergahının maliyet ve ulaşım aksı anlamında daha rantabl görüldüğünü, ardından gelişen süreçte ise şu ana kadar henüz bir çalışma gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Çakırmelikoğlu, devletin makro ulaşım politikaları ve küresel ticaretin gereği kapsamında Türkiye'nin demir yolu ağı ile ticari lojistiğe ciddi ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Doğu ve Orta Asya pazarının Avrupa'ya en kısa ve maliyeti düşük ulaşım ağı demir yolu üzerinden Karadeniz'e ulaşımı ile mümkündür. Kara yolu, demir yolu ve deniz yolunun kesiştiği stratejik bölgenin Kelkit Havzası olduğu taraflı tarafsız tüm kesimlerce bilinmektedir. Bu bakımdan Erzincan üzerinden Karadeniz'e indirilecek demir yolu projesinin hiç tereddütsüz Kelkit Havzası üzerinden sağlanması şarttır. Buna bağlı olarak Tirebolu limanına odaklı proje ardından Trabzon'a bağlantılı bir hat ile Doğu Karadeniz limanları lojistik üst haline dönüştürülmelidir. Aksi bir çalışmanın meyvesiz ağaç görünümüne bürüneceği bilinmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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