GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun'da 3'üncü OSB'ye ihtiyaç var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun'da 3'üncü OSB'ye ihtiyaç var"

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: 'Giresun'da 3'üncü OSB'ye ihtiyaç var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun'un ekonomik gelişimi ve istihdam arzını artırabilmesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, günümüzde birçok imalatçı işletmenin kapasite artırımı ve modernizasyon...

Giresun'un ekonomik gelişimi ve istihdam arzını artırabilmesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, günümüzde birçok imalatçı işletmenin kapasite artırımı ve modernizasyon süreci eksikliği sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Giresun ve bölgesinin jeopolitik konumuna da dikkat çeken Çakırmelikoğlu, gelişen ve değişen süreç küresel ekonominin yönünü tekrar doğudan batıya çevirdiği günümüzde ulaşım aksları ile örtüşen bölgemizin imalat üstü olmasında en önemli süreci yakaladığımıza dikkat çekti.

Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu, "Giresun yoğun taleple kurulan iki Organize Sanayi Bölgesi'ni içinde barındırmaktadır. Şehir merkezi ve Bulancak ilçesinde yer alan OSB'ler şuan yüzde yüze yakın doluluğa ulaşmış ve yeni taleplere cevap veremeyecek boyuta gelmiştir. Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul ile müteşebbislere devredilmiştir.2.OSB'de durum aynı süreçte devam etmektedir. Dolayısıyla Giresun'un doğu bölgesi için düşünülen ve devletimizin resmi planlaması içinde yer alan 3.Organize Sanayi Bölgesi bu eksende 2022 yatırım programına dahil edilmelidir. Bugün metal ürünleri, asansör aksamları ve diğer branşlarda yatırım talepleri bulunmaktadır" dedi.

Bu alanda yapılan fizibilite çalışmalarını yetkili kurumlar ile paylaşıldığını ifade eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Son dönemde yatırımcılar, deniz ulaşımının yoğun olduğu bölgelere yatırım yapma eğilimindedirler. Bu açıdan Giresun doğu bölgesi en uygun fiziki alana sahiptir. Ayrıca talebin olduğu sektörlerde nitelikli personel altyapısı da mevcuttur" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye üretti, Avrupa sıraya girdi! Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Türkiye üretti, Avrupa sıraya girdi! Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Öztürk Fatih Terim Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun'da 3'üncü OSB'ye ihtiyaç var" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 17:13:41. #1.14#

title