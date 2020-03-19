GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, dünya ekonomisini önemli ölçüde etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirleri değerlendirdi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, dünya ekonomisini önemli ölçüde etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirleri değerlendirdi.

Çakırmelikoğlu, Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için devletin istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının stratejik bir hamle olduğunu belirterek Giresun iş dünyası adına teşekkür etti.

Giresun'da faaliyet yürüten işletmelerin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini belirten Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu,"İşletmelerimizin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ekonominin desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin yerinde alınmış tedbirler ve destekler olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA