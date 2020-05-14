GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde bulunan ve kent ticaretinin kılcal damarı GTO üyelerinin temsilcisi 41 Meslek Komite başkanı, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu
14.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:34

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde bulunan ve kent ticaretinin kılcal damarı GTO üyelerinin temsilcisi 41 Meslek Komite başkanı, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Korona virüs sürecinde GTO çalışmalarının, ticari hayatta yaşanan sorunların ve gündemin değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Korona virüs salgınının dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik anlamda zora soktuğunu belirterek, "Ülkemizin yürüttüğü mücadele diğer ülkeler için örnek teşkil ediyor fakat bu süreci en az zararla atlatmak için her birimizin yapması gereken şeyler var. Özellikle şehrimiz özelinde halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bana bir şey olmaz diyerek değil ya benim yüzümden birisine bir şey olursa anlayışı hakim olmalı" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, hayatın kendilerini değişime zorladığını belirterek, "COVİD-19'un alışkanlıklarımız ve yaşam biçimimiz üzerinde yaptığı zorunlu değişim neticesinde bugün toplantımızı online platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gönül isterdi ki her zamanki gibi yan yana, yüz yüze olalım" şeklinde konuştu.

Tüm dileklerinin biran önce normal hayata dönebilmek olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun için birey olarak, firmalar olarak ve kurum olarak herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ve sorumlulukların yerine getirildiği ölçüde normalleşme sürecinin hız kazanacağını söyleyerek, "Ayrıca unutmamalıyız ki normaller de değişecek. Salgın öncesindeki yaşam biçimimiz gibi olmayacak. O nedenle kendimizi, ailemizi ve işletmelerimizi de yeni normallere hazırlamalıyız. Üretim süreçlerimiz, satış ve pazarlama tekniklerimiz değişecek. Yeme içme alışkanlıklarımız, dostlarımızla ilişkilerimiz her şey ama her şey değişimden etkilenecek. Ne yazık ki şehrimiz riskli bölgelerden biri. Şu an önceliğimiz bulaşmayı azaltma ve korunmayı sağlama ama bir yandan da geleceğe yönelik hazırlıklarımızı da yapmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

GTO Meslek Komitelerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, GTO üyelerinden dolayısıyla Meslek Komitelerinden gelecek geri bildirimlerin, taleplerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Komite başkanlarının sektörlerine ilişkin sorunlarını da dinleyen Yıldırım, "Şimdiye kadar sizlerden gelen tüm talepleri geciktirmeden ilgili mercilere ilettik ve konuların takipçisi olduk. Çatı kuruluşumuz TOBB ile birlikte yaptığımız girişimler neticesinde de pek çok olumlu dönüş aldık. Sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sinan Özen Hazal Kaya Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:32:10. #1.15#
title