İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı
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İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı

İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tam kapanma sürecinde faaliyetlerini durdurmak zorunda olan işletmelerin hibe başta olmak üzere birtakım destek mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tam kapanma sürecinde faaliyetlerini durdurmak zorunda olan işletmelerin hibe başta olmak üzere birtakım destek mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülke genelinde uygulanacak tam kapanma uygulamasını değerlendiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, 17 günlük kapanma kararının uzun bir süredir ayakta kalma mücadelesi veren işletmeleri daha da zor durumda bırakacağını belirterek, ekonomik ve sosyal bir travma yaşanmaması için hibe ve kira desteği ile vergi düzenlemelerinin de yer aldığı kapsamlı ve tam kapsayıcı bir destek paketinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğini kaydetti.

İşletmelerin ayakta durabilmek için cansiperane mücadele verdiğini ifade eden Yıldırım, "Tam rahatlayacak sürece giriyoruz derken vaka sayılarının olağanüstü artışıyla birlikte maalesef sıkıntılı günlere hızla dönüş yapıyoruz. Özellikle, alınan 17 günlük tam kapanma kararı işletmelerimizi çok daha zor durumda bırakmıştır. Evet, her şeyin başı sağlık, salgın yayılımını önlemek için kararlar alınırken eş zamanlı olarak reel sektörde oluşabilecek travmaları da bertaraf edecek kararların alınarak yürürlüğe konulması gerekirdi. Birçok işletme faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda. Ancak bu süreçte kira ve vergi başta olmak üzere birçok işletme gideri işlemeye devam edecek. Faaliyetine devam etse dahi yükümlüklerini yerine getirebilecek kazanç elde edemeyen işletmelerimiz artık tam desteği fazlasıyla hak ediyor. Arzumuz düşük faiz oranlı kredi paketleri değil. Ekonomik sistemin devamlılığı için hibe, kira desteği ve vergi ötelemeyi içeren tam destek paketi" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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