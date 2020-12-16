GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı
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GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı

16.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:44
GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı. 10 Aralık'ta, Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için TOBB ile yapılan imza töreninin ardından imzalar bu kez de GTO üyeleri için atıldı.

İmza töreninde, "Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli nokta finansmana erişim ve güvendir." diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, üyelerine ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkanı için Ziraat Bankası ile güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.

"Ziraat Bankası üyelerimize avantaj sağlayacak"

İçinden geçilen bu zor dönemde Ziraat Bankasının "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" projesinin KOBİ'ler için büyük önem arz ettiğini belirten Yıldırım, "Ne yazık ki işletmelerimiz zor bir süreçten geçiyor. Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Tahsilat riskini azaltan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı da korunacak ve sonuçta tüm ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir. Ben projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlar"

Geliştirilen Tedarik Zinciri Finansmanı uygulaması ile 360 Derece ekonomik hayatın üretimden-ticarete tüm akışında yer alan aktörlere aynı anda destek sağlandığını söyleyen, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Gazi Özgür Yılmaz ise, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ile ilgili, "Geçtiğimiz günlerde ilk adımı TOBB ile attığımız Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile hedefimiz, riskleri ortadan kaldırarak ticaretin daha etkin ve verimli yapılmasını desteklemek. Bu bağlamda Oda ve Borsa üyesi işletmelere sunulacak özel fiyatlama-vade avantajının yanı sıra alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan bir ürün. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riskini ortadan kaldırıyor, ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşımı sağlanıyor. POS-Üye İş Yerlerinde kurumsal kartı Bankkart Başak kullanarak yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlardan yararlanabiliyor. Geliştirilen Tedarik Zinciri Finansmanı uygulaması ile 360 Derece ekonomik hayatın üretimden-ticarete tüm akışında yer alan aktörlere aynı anda destek sağlanarak büyüme, ihracat ve istihdamın korunması konusunda da önemli bir adım atılmış olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için imza attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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