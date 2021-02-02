GTO ve GSO başkanlarından ihracat değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in her şarta rağmen yükselen bir grafiğe sahip olduğunu, olumsuzlukları fırsata çevirme ve girişimcilik yeteneğiyle ülke geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in her şarta rağmen yükselen bir grafiğe sahip olduğunu, olumsuzlukları fırsata çevirme ve girişimcilik yeteneğiyle ülke geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün kapasitelerini arttırarak devam ettiklerini belirtti.

İhracat yapan 10 il arasında beşinci olduklarını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl rekorlarımızı tazeliyor, bir üst seviyeye çıkıyoruz. Şehrimiz için önemli verilerden biri olan Organize Sanayi Bölgesi elektrik tüketimimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 artışla 499 milyon 89 bin 871 kilovat olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üstün bir performans sergileyerek yüzde 8,8 artış yakaladık. Biz Gaziantep Ticaret Odası ailesi olarak hedefimiz ilk 4 diyoruz. Bunu söylerken de esasen ilk dördün içinde olduğumuzu bilerek söylüyoruz. Şehrimizde ne otomotiv sektöründe, ne savunma sanayi sektöründe ne de devlet eliyle herhangi bir yatırım yok. Haliyle rakamlar bizi 5. sırada gösteriyor olsa da biz kendimizi ilk 4'ün içerisinde kabul ediyoruz."

"Yeni yılda ihracatımız artarak devam ediyor"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de 2020 yılını rekor ihracatla kapatan Gaziantep'in 2021 yılına da ihracat artışıyla başladığına dikkat çekti.

Gaziantep'in ocak ayı ihracatının artarak devam ettiğini belirten Ünverdi, şöyle devam etti:

"Üretimden ticarete pandemi dolayısıyla ötelenen ihtiyaçlar, ertelenen ve biriken beklenti ile tüm sektörlerde büyük bir iş yapma isteği var. Küresel ekonomideki yavaşlama, küresel iş yapma beklentisine dönüşmüş durumda. Gaziantep zaten bu zorlu süreci dış pazardaki gücü ile en iyi yönetebilen şehirlerden oldu. Bununla da yetinmeyen şehrimiz, gerek yeni organize sanayi bölgeleri, gerekse tesis yatırımlarına devam etti. Ocak ayında organize sanayi bölgemizdeki elektrik tüketimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11, 41 oranında arttı. Bu da şehrimizin çalışkanlığının ve başarısının en önemli göstergesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal