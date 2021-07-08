GTO ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası fikir yarışması düzenliyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğinde Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2021) fikir yarışması düzenlenecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğinde Güneydoğu Enerji Forumu (GEF 2021) fikir yarışması düzenlenecek.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi İçin Bir Fikrim Var" sloganıyla hayata geçirilen yarışmada dereceye girenlere toplamda 30 bin TL ödül verilecek.

Sanayi işletmeleri, ticarethane ile meskenlerde enerji verimliliği mevzuatları ve uygulamaları masaya yatırılarak, bu alanda yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.

Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 Cuma olan yarışmada birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi.

Detaylar ve başvuru koşullarına www.gto.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Yarışmanın sonuçları 27 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal