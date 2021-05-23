GTO ve GAİMDER, inşaat sektörünü değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yetkilileriyle buluşan Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kanevetçi ve yönetim kurulu üyeleri, sektörü değerlendirdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yetkilileriyle buluşan Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kanevetçi ve yönetim kurulu üyeleri, sektörü değerlendirdi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Divan Katip Üyesi Abdullah Çelebi, GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Ömer Işık, Kerim Akdoğan ve Ahmet Özgözükara'nın da yer aldığı istişare toplantısı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörüne hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirterek, zira inşaat sektörüne verilecek olan desteğin tüm ekonomiyi olumlu etkileyeceğine işaret etti.

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını ve malzeme tedarikine çözüm için ihracata kota getirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Odamız gücünü siyaset üstü bir kurum olmaktan alır ve bu güç ile daima üyesinin, şehrinin menfaati için çalışır. Bu nokta da GAİMDER gibi kurumlarla iş birliği yaparak sonuç odaklı aksiyonlar almaya çalışır. Son dönemlerde inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyor ve çözüm için GAİMDER ile birlikte hareket etmekten de memnuniyet duyuyoruz. İnşaat sektöründeki sorunların çözümü ekonominin tamamını yakından ilgilendiriyor. Yaşanan fiyat artışlarının yanında tedarikte de sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bu nokta da en kritik adım ihracata kota getirilmesidir. İnşaat malzemelerindeki fiyat artışları ve temin problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla, malzemelerin ihracatına belirli sınırlamalar getirilerek dengeli bir piyasa oluşturulmalı. Sürdürülebilir bir ihracat için işleyen bir iç piyasa gerekir. İç piyasadaki süreklilik için aynı zamanda kamu müteahhitlerinin yapı malzemelerindeki aşırı fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için fiyat farkı ödenmeli."

GAİMDER Başkanı Bora Kanevetçi ise Gaziantep Ticaret Odası'nın hem kentin hem de ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirtti.

İç piyasanın desteklenmesinin tedarik sorunu ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kanevetçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracata giden yapı malzemelerinin ülkemiz ekonomisine sağladığı katkının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ancak iç piyasanın da biraz daha desteklenmesi tedarik sorunu ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır. İnşaat sektörü ekonomi ve istihdamın en önemli unsurlarından birisidir. İstihdama olan katkının sürdürülebilir olması bakımından sektörümüz destek beklemektedir. Malzeme fiyatlarındaki artışları müteahhitler artık maliyetlere yansıtmak zorunda kaldığından konut alımı zorlaşmaktadır. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz