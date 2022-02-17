GTO üyelerine ABD pazarına girmek için büyük fırsat

GAZİANTEP (İHA) - T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve oda-borsaların katkılarıyla, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ABD-Şikago'da kurulan TOBB Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) GTO üyelerine tanıtıldı.

ABD'de iş yapmak isteyen yatırımcılar için 'tek durak ofis' prensibiyle çalışacak TOBB Türkiye Ticaret Merkezinin tanıtım toplantısı TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu'nun katılımıyla Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada küresel ekonomide sadece iç pazara çalışarak, kapalı bir ekonomi şeklinde var olmanın mümkün olmadığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep olarak bu durumun uzun yıllardır farkında olduklarını ve bu farkındalığın kendilerini güçlü bir ihracatçı yaptığını söyledi.

Yıldırım şöyle devam etti: "Küresel ekonominin geldiği noktada rekabet edebilmek, varlığımızı sürdürmek artık sadece iç pazarla mümkün değil. Bu gerçeği Gaziantep olarak uzun yıllardır farkındayız. ve bu farkındalığımız bizi gerçekten güçlü bir ihracatçı yapmış durumda. 2021 yılını 10 milyar doların üzerinde ihracat yaparak ve 2.9 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek kapattık. Bu gücün sürdürülebilirliği açısından da Türkiye Ticaret Merkezleri şeklindeki oluşumları Gaziantep Ticaret Odası olarak çok önemsiyoruz" dedi.

"Amerika'yı değil ama Şikago'yu yeniden keşfetmek gerek"

ABD'nin Gaziantep için çok önemli bir pazar olduğunu ifade Yıldırım, Gaziantepli işletmelerin Şikago TOBB Türkiye Ticaret Merkezinde yer almaları gerektiğini belirterek, "Her şeyden önce Şikago'da olmak, ABD ile güçlü ticaret partnerliğimizi daha da güçlendirip kalıcı kılmak için önemli. Gaziantep olarak 2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız 2. ülke ABD 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişiz. Bu toplam ihracatımızın yüzde 13'ü. Bir önceki yıla göre %20 artmış ABD'ye olan ihracatımız. Şikago TTM'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak bizim bu gücümüzü sürdürülebilir kılmak için bir fırsat diye düşünüyorum. Bakın Gaziantep dünya halı ticaretinin baş aktörü. ve en fazla halı ihracatını da ABD'ye yapıyoruz. ABD ile partnerlikte güçlü olduğumuz bir diğer sektör de gıda İşte Şikago TTM, Gaziantepli işletmeler için hem var olan sektörlerini geliştirmek, hem yeni sektörlere dair fırsatları görmek hem de böylesi bir pazar ile henüz tanışmayan işletmelerimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD pazarına girmenin tam zamanı"

TOBB TTM Şikago hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren ve katılımcıların sorularını yanıtlayan TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu ise Çin'in ABD pazarında artık yer almadığını belirterek, "Çin pazarda değil. ABD ciddi regülasyonlar uyguluyor Çin'e karşı. Bu durum da Türk firmalarımız için büyük bir avantaj. ABD pazarına girmenin tam zamanı diyebiliriz. Çünkü artık Çin rakip değil." dedi.

"Gaziantepli firmalar bizim göz bebeğimiz"

Şikago'nun, ABD pazarı için çok önemli ticaret ve lojistik merkezi olduğunu ifade eden Ciritoğlu, "ABD'nin ithal ettiği ürünler Şikago'dan tüm ülkeye dağıtılır. Çok önemli bir lojistik üs olan Şikago, ABD ile ticaret yapmak isteyecek işletmelerimiz için en doğru tercih olacaktır. Burada kurduğumuz TOBB TTM Şikago ile pandemi, kapanışlar vb. tüm olumsuzluklara rağmen bünyemizde yer alan 50 firmamıza 70 milyon dolar ihracat yaptırdık. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın çok daha yukarıya çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü biz kaliteli ürünler üretiyoruz. ABD'de Türk malına karşı da negatif bir algı yok. Bu durum pazarda yer almamızı kolaylaştıracak büyük bir avantaj. Bilindiği üzere Türkiye ve ABD arasında imzalanan anlaşama neticesinde 100 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendi. Bu hedefe ulaşmakta TOBB TTM Şikago'nun kritik rolü olacak. Gaziantepli firmalar bizim göz bebeğimiz. Çok daha fazla Antepli firmanın merkezimizde yer alması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP