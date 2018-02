Gto Üyelerinden TSK Dayanışma Vakfına Bağış

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) meclis ve meslek komiteleri üyelerinin, çalışmaları sonucu hak kazandıkları huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına bağışladığı bildirildi.

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, Afrin harekatına katılan askerlere destek olmak amacıyla huzur haklarını TSK Dayanışma Vakfı'na bağışladıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Mehmetçik için ne yapsalar az olduğunu dile getiren Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Afrin'de vatanımıza tehdit oluşturan hainlere karşı kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimiz her zaman daha fazlasını hak ediyor. Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik ve huzur haklarını TSK Dayanışma Vakfı'na bağışladık. Her şart altında Mehmetçik'le beraberiz, acımız da sevincimiz de birdir. Meclis ve Meslek Komite üyelerimiz devletin ve ordunun yanında olduğunu bu örnek davranışla bir kez daha gösterdi. Bu hassasiyetten ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Dualarımız her zaman Mehmetçikle beraberdir."