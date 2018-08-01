Gto Mym'de Sınavlar Devam Ediyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO)'nın inşaat sektöründe sınav ve belgelendirme hizmeti veren akredite kuruluşu "Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş." (GTO DESTEK MYM)'de inşaat sektörüne yönelik sınavlar devam ediyor.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar için zorunlu hale gelen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" vermek üzere Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve inşaatta 14 alanda belgelendirme yapmak üzere akredite olan GTO DESTEK MYM'de, İbrahim Apa İnşaat firmasında çalışan betoncu, duvarcı, seramik karo kaplamacıları teorik ve uygulamalı sınavlara tabi tutulurken, sınavda başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak. Ayrıca önümüzdeki haftada Alper inşaat firmasında çalışanlara yönelik sınavlar gerçekleştirilecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işverenlerin, çalışanlarını belgelendirmelerinin zorunlu hale getirildiğini, Oda olarak zorunlu hale getirilen mesleklerde çalışanlar için sınav ve belgelendirme hizmeti sunduklarını söyledi.

GTO DESTEK MYM olarak sınav ve belgelendirmeye Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü ile başladıklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, "Teorik sınavlar GTO MYM'de, uygulamalı sınavlar ise GTO MYM'nin 25 Aralık Sanayi Sitesindeki Test ve Sertifikasyon Merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu belgeye sahip inşaat işçilerinin işgücü piyasasına çıkmalarıyla yapılarımızın yetkin ustaların eliyle üretilmesi sağlanıyor" dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen sektörlerde çalışanların bu belgeyi almaları konusunda işveren firmaları da uyaran GTO Başkanı Yıldırım, "Oda olarak iş kazalarının sıkça yaşandığı inşaat sektörünü seçerek belgelendirme yapmaya başladık. Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin hem işverene hem de çalışanlara olumlu katkıları var. Bu belge, mesleğini icra ederek geçimini sağlayanların işinin ehli olduklarının ispatı niteliğinde…Yaptığı işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü arttırıyor. Üyelerimiz bu belgeyi çalışanlarına aldırmakla hem önemli teşviklerden yararlanacak hem de ceza ödemekten kurtulacaklar. Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu, ülkemizde iş kazalarının azalmasına yardımcı olmanın yanında üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli ve belgeli iş gücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

GTO Başkanı Yıldırım, Meslek Yeterlilik Belgesi alımında devletin hem çalışana hem de işverene önemli teşvikler verdiğini, bu belgeye sahip çalışanları istihdam eden işverenlere 31.12.2020 yılına kadar SGK prim desteği sağlandığını,ayrıca 31.12.2019 yılına kadar sınavlara girip başarılı olan adayların sınav ücretlerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağını,Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere her bir çalışan için 627 TL idari para cezası uygulandığını vurguladı.

Yıldırım,GTO Destek MYM'nin inşaat sektöründe "Ahşap Kalıpçı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Duvarcı, İskele Kurulum Elemanı, Seramik Karo Kaplamacısı, Tünel Kalıpçısı, İnşaat Boyacısı, Sıvacı, Betoncu, İnşaat İşçisi, Alçı Levha Uygulayıcısı, Isı Yalıtımcısı ve Panel Kalıpçısı" alanlarında sınav ve belgelendirme yaptığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP