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GTO meclisinde gündem korona virüs anketi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

GTO meclisinde gündem korona virüs anketi
30.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:26

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda mayıs ayında yürütülen faaliyetler, pandemiyle mücadele, atılacak adımlar ve GTO tarafından yapılan Covid-19 anketinin sonuçları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinin çok iyi yönetildiğini, birçok ülkeden iyi durumda olup normal hayata dönüşün hızlandığını belirterek, "Çok şükür yavaş yavaş normal hayatımıza geçiyoruz. Şüphesiz ki salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Bu başarı sayesinde de beklenenden daha erken normalleşme adımları atılıyor" dedi.

"Tedbiri elden bırakmamalıyız"

Tablo her ne kadar iyi görünüyor olsa da tedbirli bir şekilde yaşamdan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Teymur, "Sonuçlar iyi görünüyor olabilir. Normalleşme sürecine girmiş olabilir. Fakat bu tedbirli olmamız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Kişisel hijyenimize her zamankinden daha çok önem vermeye devam etmeliyiz. Salgın geçti dememeliyiz. Zira salgın devam ediyor. Maskemizi takacak, zorunlu bir işimiz olmadıkça evden çıkmamaya devam edeceğiz. Bu hepimizin sorumluluğu" İfadelerini kullandı.

"Normalleşiyoruz ama normalimiz değişiyor"

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla normalleşme sürecinin güçlü bir şekilde yeni kurallarla başladığını dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Evet normalleşme süreci başladı. Bu hepimiz açısından son derece mutluluk verici bir gelişme. Fakat es geçmememiz gereken bir nokta var: normalleşiyoruz ama normalimiz değişiyor. Yapmamız gereken de yeni normallere hızlı bir şekilde adapte olmak" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Örneğin 27 sektörde "Salgın yönetimi ve çalışma rehberi" yayımlandı. 1 Haziran itibariyle kafe-restoranlar açılıyor ama çalışma şekilleri 80 gün önceki gibi olmayacak. Artık manavın da, kasabın da, berberin de, ayakkabıcının da ticari faaliyetlerini yürütürken alması gereken önlemler, uyması gereken kurallar var. Güzel günler yeni normal sürecine ne kadar uyumlu olduğumuza bağlı olacak" ifadelerine yer verdi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada GTO üyelerine yönelik yapılan Covid-19 anketinin sonuçlarını da değerlendiren Yıldırım, yaptıkları bu anketle salgının ticari faaliyetler üzerindeki etkilerini ölçmeyi ve ödevler çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Ankete katılan 845 işletmenin yüzde 73'ünün 10 kişi ve altında çalışanı olan işletmeler olduğunu ve sektörel dağılıma bakıldığında yüzde 15 ile tekstilin başta geldiğini aktaran Yıldırım anket sonuçları ilgili, "Anket katılımcısı işletmelerimize pandemi sürecinde firmaların yaşadığı en büyük problemi sorduk. Yüzde 88'i nakit akışı ve tahsilatta sorun yaşadığını belirtti. Yüzde 59 ile ikinci büyük sorunun ise sipariş iptalleri olduğunu söylediler. Aynı zamanda işletmelerin yüzde 37'sinin şimdiye kadar tamamen kapalı olduğunu da gördük. 177 işletme yüzde 50 kapasite ve üzeriyle, diğer işletmelerse yüzde 50'nin altında kapasiteyle çalışmış. Bildiğiniz gibi yaşadığımız süreç bir ihracat kenti olan şehrimizi olumsuz etkiledi. Nisan ayında yüzde 32 kayıp yaşadık. 2020 yılının ilk 4 ayında geçen yıla göre ihracatımız yüzde 7,5 azaldı. Anketimizde bu konuyu da ele aldık. Katılımcıların yüzde 68'i ihracatlarının yüzde 50'den fazla azaldığını ifade ederken yüzde 14'ü ihracat hacimlerinde herhangi bir değişim olmadığını belirtmiş. Bu süreçte ekonomi yönetiminin sunduğu bir takım destekler var. Bu konuda firmalarımızın davranışlarını da öğrenmek istedik. Kredi kullanmadan ziyade vergi öteleme ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanan daha fazla" sözcüklerini kullandı.

GTO anketine katılan pek çok firmanın Çin pazarı müşterilerinin bize kayabileceği öngörüsünde bulunduğunu da aktaran Yıldırım, "Evet, yeni fırsatlar ele geçireceğiz. Yapmamız gereken çok şey var. Dijitalleşme yatırımlarını artırmalıyız. Sağlık ve hijyen alanlarında daha da gelişmeliyiz. Normalleşmeyle birlikte tüketim de artacak, e-ticaretin yaygınlaşması devam edecek. Bunlar birer fırsattır. Biz GTO olarak ne gerekiyorsa yapacağız. İnanıyoruz ki bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız. Ödevlerimize iyi çalışacak, musibeti avantaja dönüştüreceğiz. Dönüştürmek zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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