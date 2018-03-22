Gto Meclisi Toplandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclisi, aylık olağan toplantısını yaptı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun yönettiği toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, oda olarak her zaman ses getiren proje ve çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Nisan ayında oda seçimlerini gerçekleştireceklerini aktaran Hıdıroğlu, uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını ifade etti.

GTO'da herkesin amacının kente ve kent ekonomisine hizmet etmek olduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Görev süresince odaya ve Gaziantep'e hizmet etmek için hareket ettik. Odamız, kentimiz ve ülkemizin ortak menfaatleri için çalışan köklü bir kuruluş ve büyük bir camiadır. Ülke ve şehir ekonomisinin gelişmesi, sektörlerin gelişip kalkınması için projeler üreten, eğitimler veren, var gücüyle çalışan odamız, üretime, ihracata, yenilikçiliğe, girişimciliğe, Ar-Ge'ye, yeni markalar yaratmaya, kısacası kentinin ve ülkesinin zenginliği olmaya devam edecektir.

Gaziantep Ticaret Odası, 120 yıllık geçmişiyle kendi içinde yarattığı kurumsal yapı ve kurum kültürü ile çalışma disiplinini kurmayı başarmış, istikrarlı bir kuruluştur. İşte bu kültür ve çalışma disiplini ile projeler üretmeye, var olan projeleri takip etmeye, kentimizin her alandaki sorunlarının çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."

Beyhan Hıdıroğlu, oda seçimlerinin camiaya, Gaziantep'e ve ülkeye hizmet için bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, GTO'ya yakışır bir seçim süreci yaşanması temennisinde bulundu.

Daha sonra meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket verildi.