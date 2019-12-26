GTO Meclis toplantısı yapıldı

26.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:22

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleştirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Teymur, 2020 yılının bu yıl yaşanan ekonomik gelişmelerin yansımalarının yaşanacağını ifade etti.

Yavaş yavaş hissedilen ekonomik toparlanmanın yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Teymur, "Bu nedenle kontrolü elimizden bırakmayarak, katma değeri yüksek ürün üretimine, büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam etmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde büyümenin pozitif çıkmasını güzel bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yıldırım, odanın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA