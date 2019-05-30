GTO Meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleştirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hilmi Teymur, GTO meslek komitelerinin oda faaliyetlerine yön veren en önemli yapı olduğunu ve bu dönemde gerçek anlamda önemli işlere imza atıldığını ifade etti.

GTO faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da ilk olarak Gazişehir Gaziantep FK'nin Süper Lig yolunda çıkacağı final müsabakasına değinerek, büyük bir heyecan duyduklarını ve yarım kalan hikayenin tamamlanarak kazananın Gaziantep olmasını beklediklerini belirtti.

Gaziantep'in rekor nisan ayı ihracatına vurgu yapan Başkan Yıldırım, 687 milyon 626 bin dolarlık ihracatla Ankara'yı geçerek 5. sıraya yükseldiklerini ifade etti.

Yıldırım, bu rakamların kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.

Tuncay Yıldırım, kilogram başına ihracat fiyatlarını yükseltmek ve katma değerli ürünler üretmenin şart olduğunu belirtti.

KGF Destek Kredisi hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, nisan ayında Avrupa Yatırım Fonunun KGF'ye sağladığı hibe ile "KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME)" programının başladığına değindi.

Yıldırım, programın yoğun ilgi gördüğünü ve hem reel sektörden, hem de bankacılık sektöründen projenin devamı için talep geldiğini ifade etti.

GTO Başkanı Yıldırım, "Bunun üzerine yeni bir paket açıldı. KOBİ'ler azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaleti ile kullanabilecek. Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak olan kredilerin vadesi de 12 aya kadar geri ödemesiz dönem ile birlikte asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzayabilecek." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, yurt dışı iş gezisi ve fuar ziyaretlerinin de devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA