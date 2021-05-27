GTO mayıs Ayı Meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Meslek Komite üyelerinin de katılımıyla "genişletilmiş" olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Meslek Komite üyelerinin de katılımıyla "genişletilmiş" olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Korona virüs sebebiyle ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşadıklarını belirten Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Yeme-içme ve hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörler bu süreçten oldukça olumsuz şekilde etkilendi. Maliyetlerimiz arttı, gelirlerimiz düştü. Bizler sektörün önde gelenleri olarak yaşanan problemleri Odamıza ve Yönetim Kurulumuza iletiyor, çözüm önerilerini sunuyoruz. Yönetim Kurulumuz da bu hususları ivedilikle ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek titiz bir şekilde takip ediyor. Sektörlerimizin lehine yapılan pek çok düzenlemede Odamızın katkıları var. Bu nedenle sizlere ve sizlerin talebini titizlikle takip ederek sonuçlandıran Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

"Normal çalışma düzenine geçilmesini arzuluyoruz"

Gaziantep Ticaret Odasının mayıs ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 1 Haziran itibariyle tüm işletmelerimizin normal çalışma düzenine geçmesini arzu ettiklerini söyledi.

Yıldırım, "17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'da bitecek olan kademeli normalleşmeye geçtik. Arzumuz, beklentimiz 1 Haziran itibariyle başlayacak süreçte tüm işletmelerimizin normal çalışma düzenine geçmesi yönünde. Biz de hem birey olarak, hem de işletmeler olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeli, dikkatli davranmalıyız ki arzu ettiğimiz normalleşme hızlansın" şeklinde konuştu.

"Devlet, işletmelerimizin normalleşme sürecini desteklemeli"

Başkan Yıldırım normalleşme sürecinde devletin işletmeleri desteklemesi gerektiğini belirterek, desteklerin ciro kaybı esasına göre olması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım,"17 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan destek paketini memnuniyetle karşılamakla birlikte yetersiz olduğunu da ifade etmeliyim. Aylardır çalışmayan ya da ciro kaybı yaşayan ama sabit giderleri işlemeye devam eden işletmeler için 3 bin TL'nin, 5 bin TL'nin yeterli olması elbette beklenemez. Üstelik kapsamı, Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler olduğu için üyelerimizin büyük bir kısmını kapsamıyor. Destekler 300'den fazla NACE kodunu kapsıyor. Bu NACE kodlarındaki üye sayımız 4 bin 400 ve bunların sadece %35'i Gerçek Kişi Tacir Başka bir ifade ile GTO üyelerinin %5'i destekten faydalanabiliyor. Destek mekanizmalarının daha önceki desteklerde de söylediğimiz gibi NACE'lere göre değil de ciro kaybına göre düzenlenmesi gerekir. İşletmelerin pandemiden önceki ciroları ile şu anki ciroları karşılaştırılmalı ve kayıp yaşayan işletmeler kayıp oranlarına göre desteklenmeli" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılandırma mecliste

GTO olarak gündeme taşıdığımız matrah artırımını da içeren kanun teklifinin meclise sunulduğunu hatırlatan Başkan Tuncay Yıldırım, reel sektörün hibe yanında farklı argümanlarla da desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yıldırım, "GTO olarak işletmelerimizin matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi farklı argümanlarla da desteğe ihtiyacımız olduğunu defalarca dile getirdik. Şimdi, "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi" ile bu konular meclise sunuldu. Teklifin kapsamında; Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması, İhtilaflı Alacakların Tasfiyesi, Matrah ve Vergi Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi düzenlemeleri yer alıyor. Bu yasal düzenleme işletmelerimiz için oldukça önemli bir çalışmadır. Böylece pandeminin sebep olduğu ekonomik ve mali zorluklar nispeten giderilebilir. Aynı zamanda da kamu ile yükümlü vatandaşlar arasında gönüllü bir uyum sağlanabilir. Kanun teklifi ile ilgili görüşlerimizi, amaca uygun olmayan bazı hususları da içeren raporumuzu pazartesi günü Ankara ziyaretimizde yeni Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a Gaziantep heyeti olarak yaptığımız hayırlı olsun ziyaretinde de ilettik" diye konuştu.

Online olarak düzenlenen GTO Genişletilmiş Meclis Toplantısı Meslek Komite ve Meclis Üyelerinin sektörlerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seval Ocak Adıyaman