Gto İdari Kadrosunda Yeni Yapılanma

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Genel Sekreterlik görevine Hasan Baran Uçaner getirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamada, odanın başarılarının arkasında güçlü kadronun bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"GTO 120 yıldır Gaziantep ve ülkesi için çalışan köklü bir kuruluştur. Birçok ilke başarıyla imza atmıştır. Başta üyelerinin desteğiyle hayat bulan başarılarını yetişmiş, kalifiye ve tecrübeli GTO kadrosuyla birlikte elde etmiştir. GTO Yönetim Kurulu olarak, mevcut personelimizle yürüttüğümüz çalışmalara yönelik yeni bir idari yapılanma oluşturmuş bulunmaktayız. Bu yeni yapılanmada GTO Genel Sekreterlik görevine 13 yıldır Oda Dış İlişkiler Müdürlüğünde Kıdemli Uzman olarak çalışan Hasan Baran Uçaner'in getirilmesi uygun bulunmuştur."

Açıklamada, odanın yoğun aktiviteleriyle paralel yürüyecek iş geliştirme, proje ve stratejiler konusundaki çalışmalarınsa Figen Çeliktürk tarafından "Koordinatörlük" düzeyinde yürütüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA