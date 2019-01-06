Gto İdari Kadrosunda Yeni Bir Yapılanma

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Genel Sekreterlik görevine Hasan Baran Uçaner getirildi.

Konu ile ilgili GTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Odanın başarılarının arkasında güçlü kadrosunun olduğuna vurgu yapılarak, "Gaziantep Ticaret Odası 120 yıldır Gaziantep ve ülkesi için çalışan köklü bir kuruluştur. Birçok ilke başarıyla imza atmıştır. Başta üyelerinin desteği ile hayat bulan başarılarını, yetişmiş, kalifiye ve tecrübeli GTO kadrosu ile birlikte elde etmiştir. Odamızın gerek ulusal, gerekse de uluslararası alanda elde ettiği başarılar ve ürettiği projeler ile bugün ülkemizin sayılı kurumları arasında yer almasının temel etkenlerinin başında Oda personelimiz gelmektedir. GTO Yönetim Kurulu olarak, mevcut personelimiz ile yürüttüğümüz çalışmalara yönelik yeni bir idari yapılanma oluşturmuş bulunmaktayız. Bu yeni yapılanmada GTO Genel Sekreterlik görevine 13 yıldır Oda Dış İlişkiler Müdürlüğünde Kıdemli Uzman olarak çalışan Hasan Baran Uçaner'in getirilmesi uygun bulunmuştur. Odanın yoğun aktiviteleri ile paralel yürüyecek olan iş geliştirme, proje ve stratejiler konusundaki çalışmalar ise Odamızın bu alanda çok önemli bir bilgi birikimi ve deneyimine sahip Figen Çeliktürk tarafından "Koordinatörlük" düzeyinde yürütülecektir" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA