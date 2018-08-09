Gto Heyetinden Kilis'e Ziyaret

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Üyelerinden oluşan GTO heyeti, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'na iade ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet ilk ziyaretini Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan'a gerçekleştirdi. GTO heyetini Valilik makamında kabul eden ValiTekinarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Antep'in varlığı bizim için her zaman güvencedir" dedi.

Tekinarslan, "Zor bir dönemde zor görevler üstlendiniz. Sizlere öncelikle başarılar diliyorum. Gaziantep bizim için her zaman güç ve destek kaynağıdır. Kilis'in büyük bir potansiyeli var, buraya yapılacak yatırımlarla bölgede çok etkin bir şehir olacağız. Bunda da kardeş şehrimiz Gaziantep'in rolü çok önemli" şeklinde konuştu.

"Kardeşlik hukukumuz her zaman baki"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada Gaziantep'in Kilis ile birlikte kendisini her zaman daha güçlü hissettiğini belirterek, "Kardeşlik hukukumuz her zaman baki. Gaziantep ve Kilis birbirinin eksiklerini tamamlayan kardeş şehirlerdir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Ben Kilis'te görev yapan idarecileri gönülden tebrik ediyorum. Orta Doğu'daki sorunlardan en fazla zararı gören illerimiz sınır illerimiz oldu. Özellikle Kilis, kendi nüfusundan daha fazla sayıda Suriyeli muhaciri misafir ediyor. Bu her şehrin, her ülkenin başarabileceği bir şey değildir. Bunda da öncelikle Kilis halkının misafirperverliği ve idarecilerin yönetimdeki dirayet ve başarısı etkili olmuştur" ifadelerine yer verdi.

GTO heyeti, Valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan'la birlikte Kilis esnafına ziyaretlerde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'na (KİTSO) geçen GTO heyeti bölgesel konular ve sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yeni yaptırılan hizmet binası için KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten GTO Başkanı Yıldırım, bölge için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Yıldırım, var olan sorunların çözümünde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle sınır şehirlerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmada iş birliği büyük önem arz etmektedir. Bizlerin birlikte hareket etmeye, sorunları raporlarken çözüm önerileri de üretmeye ihtiyacı var. Sorunlarımızı dile getirmekten hiç bir zaman çekinmemeliyiz. Sorunlarımızın çözümü lobi çalışmalarımızdan ve ısrarcı oluşumuzdan geçiyor" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da GTO'yu kardeş oda olarak gördüklerini belirterek, "GTO her zaman bizim için öncü ve önder bir kurum olmuştur. Birlikte hareket etmekten her zaman memnuniyet duyarız" dedi.

GTO heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın yanısıra, Meclis Başkan Yardımcıları ve Katibi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üyeleri ile Genel Sekreter Yardımcıları da yer aldı. - GAZİANTEP