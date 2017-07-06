Gto Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Haziran Ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan yardımcısı Mehmet Törer başkanlığında gerçekleştirildi.



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye ekonomisinin büyümeye geri döndüğünü, bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.



Meclis toplantısında ülke gündemini, küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Odanın çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ekonomik göstergelerdeki olumlu gidişatın diğer bir ayağını referandum öncesi uygulanan politikaların büyümeyi arttırıcı etkilerinin yanında vergi indirimleri, yeniden yapılandırma olanakları ve teşviklerin belli bir rahatlama sağlandığını belirtti.



Büyümenin sürdürülebilir olması gerektiğini, hızlı kredi artışı veya likidite bolluğu ile ekonominin büyümesinin artık çok zor olduğunu, piyasaya sunulan likidite fazlasının yüksek enflasyon olarak geri döneme tehlikesine vurgu yapan GTO Başkanı Hıdıroğlu"Küresel kriz sonrası dünya ekonomisinin toparlanması, talebin yeniden canlanması, oldukça uzun sürdü ve hala eski gücüne kavuşabilmiş değil. Küresel ekonomideki iyileşmenin ülkemize de olumlu yansımaları başladı. Son dönemde ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler gözlemliyoruz. Büyüme oranının artması, kurdaki sert dalgalanmaların durması, ihracatın artması ekonomideki olumlu gidişatı gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Birliğinde büyümenin güçlenmesi Türkiye'nin ihracatını arttırdı ve büyümeye olumlu katkı sağladı.



TL'deki değer kaybı ve talep eksikliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan firmalar için geçici vergi indirimleri, yeniden yapılandırma olanakları ve teşvikler belli bir rahatlama sağladı. Bu dönemde en çok dikkat çeken politika Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla sağlanan krediler oldu. Sadece 2,5 aylık bir dönemde 180 milyar TL gibi yüklü bir miktar kredi piyasaya sunuldu. Bu piyasalarda ciddi bir likidite bolluğu oluşturdu. Bu likidite bolluğu bankacılık sisteminin kaynak maliyetini arttırdı. Bu maliyet artışı da reel sektöre yansıyor. Ekonomi büyümeye geri döndü. Ama işsizliğin, enflasyonun, faizlerin artması ve kişi başına düşeme tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.



"En büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Gaziantep'ten 26 firma yer aldı"



Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında 2016 verilerine göre Gaziantep'ten 26 firmanın yer aldığını, bunun yanında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı firma arasında ise Gaziantep'ten 73 firmanın bulunduğunu belirten GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,"Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında önümüzdeki yıllarda daha fazla firma ile yer almak ve ilk 50 içerisinde yer alacak firmaların olması en büyük arzumuzdur. Yine Gaziantep olarak bizleri gururlandıran bir başka araştırma da Türkiye'nin en büyük ihracatçılar listesi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Gaziantep 73 firma ile yer alarak İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü il oldu. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP