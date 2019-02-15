Gto Eğitim Merkezi Hizmete Açıldı

Gaziantep Ticaret Odası, Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) işbirliği ile kurduğu ek eğitim merkezini hizmete açtı.

Mesleki eğitim ve danışmanlığa yönelik proje çalışmalarının yürütüleceği merkez, ilk olarak Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) tarafından desteklenen "Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme Projesine" ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek olmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim hizmeti veren GTO, eğitim hizmet kalitesini artırmak ve çeşitliliğini genişletmek amacı ile Kepkepzade Park İş Merkezinde bir eğitim merkezi kurdu.

Merkezin açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Dış İşleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, GIZ Gaziantep Temsilcisi Ruth Halle ile GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve GTO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Törende konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, eğitimin ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında temel unsur olduğunu belirterek, GTO için eğitimin tüm hizmet alanları içinde ilk sırada olduğunu söyledi. GTO'nun her zaman meslek edindirme, istihdam olanaklarının arttırılması ve yeni iş kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarında bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, GTO ek eğitim merkezinde bu tür projelere daha fazla eğileceklerini söyledi.

Eğitimi her zaman ilk sıraya aldıklarını belirten Yıldırım, "Odamız eğitimi her zaman hizmet alanlarının içerisinde ilk sıraya almıştır. GTO Akademi, GETHAM, Mesleki Yeterlilik Merkezi ile üyelerimizin mesleki, kişisel ve kurumsal gelişimlerine yönelik eğitimler düzenlerken şehrimizin eğitim hayatına hizmet etmesi için de meslek liseleri kurduk. Hizmete açtığımız GTO ek eğitim merkezimiz ile de üyelerimizin teknik ve idari kapasitelerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini vereceğiz. Bu kapsamda merkezimizdeki ilk hizmetimiz GIZ işbirliğinde yürüttüğümüz 'Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme Projesi' çerçevesinde olacak" diye konuştu.

Proje kapsamında GTO ek eğitim merkezinde Suriyeli ve yerel işletmelerimize, mesleki ve teknik gelişimlerine yönelik çeşitli başlıklarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verileceğini söyleyen GIZ Gaziantep Temsilcisi Ruth Halle ise 2016 yılından bu yana Gaziantep Ticaret Odası ile yaptıkları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GTO ile birlikte bugüne kadar 300'den fazla katılımcıya eğitim verdiklerini söyleyen Halle, projenin ikinci aşamasında yaklaşık 3.000 işletmeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA