GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli çağrısı
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GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli çağrısı

25.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:59
GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tavan fiyat uygulamasında Gaziantep'teki fiyatlara nakliye bedelinin eklenmemesinin sektörde haksız rekabete yol açacağını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tavan fiyat uygulamasında Gaziantep'teki fiyatlara nakliye bedelinin eklenmemesinin sektörde haksız rekabete yol açacağını ifade etti.

EPDK tarafından 5015 nolu Petrol Yasası çerçevesinde alınan tavan fiyat uygulaması kararını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'te uygulanacak bayi tavan fiyatının dolum tesisi merkezi Mersin ile aynı olmasının sektörde haksız rekabet doğuracağına dikkat çekerek, "EPDK kararı neticesinde Resmi Gazete'de 81 il için İstanbul fiyatından ne kadar farklı satış yapılabileceği belirlendi. Buna göre Gaziantep ve Mersin için belirlenen litre başına fark fiyatı aynı. Oysa bildiğiniz üzere Mersin akaryakıtta dolum tesisi merkezi. Yani Gaziantep'teki akaryakıt Mersin'deki tesislerden geliyor. Ama buradaki satıcıların Mersin-Gaziantep arasında gidiş dönüş 650 km'lik nakliye maliyeti bulunmasına rağmen Resmi Gazetede Mersin ve Gaziantep için litre başına eklenecek fark fiyatı 13 kuruş olarak belirlenmiş. Gaziantepli satıcının zaten 12 kuruş nakliye maliyeti var" dedi.

"Kararın gözden geçirilmesi için girişimlerde bulunduk"

Konuyla ilgili girişimlerde bulunduklarını kaydeden Yıldırım, "Odamıza kayıtlı bulunan akaryakıt sektör temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde söz konusu nakliye farkının sehven unutulmuş ve bu nedenle hesaba katılmamış olabileceğini değerlendirdik. Söz konusu kararın gözden geçirilerek ilimiz için uygulanan tavan fiyatlara 12 kuruş/litre olan nakliye farkının ilave edilmesi hususunda girişimlerde bulunduk. Haklı talebimiz için olumlu neticeler alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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