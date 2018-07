Gto'dan Taşlıca Mahallesinde Kurulacak Yeni Siteye Tam Destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in her yönden sağlıklı ve dengeli büyümesi için gelişime açık sektörlerin belirli bir bölgede toplanmasının kaçınılmaz hale geldiğini, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri "Yeni Sanayi Sitesi" projesinin şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası olarak Başkan Fatma Şahin'in liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri proje ile 5 sektörün Taşlıca Mahallesi'nde yapılacak olan modern ve çağdaş sitelere taşınacağını ifade etti. Yeni sanayi sitelerinin kurulması ile sektörlerin ve firmaların daha da büyüyeceğini vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, "Gelişen ekonomimizle birlikte firmalarımız büyümek istiyor ve buna mukabil yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç hasıl oluyor. İşletmelerimizin yerleşim alanı artınca üretim kapasitelerinin de artacağı kesindir. Kent içerisinde sıkışıp kalan ve şehircilik açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaran işletmelerin meskün mahaller dışında yer alan, modern şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü alt yapısı hazırlanmış bölgelerde toplanması, her geçen gün biraz daha büyüyen şehrimiz için kaçınılmazdır" dedi.

"Sanayicilerimizin ufkunu açmak istiyoruz"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen "Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi" ile söz konusu cadde üzerinde faaliyet gösteren plastik ayakkabıcı ve terlikçilerin GTO 32 No.lu Ayakkabı-Terlik-Deri-Plastik Ürünleri İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi'nin koordinasyonunda Şehitkamil ilçemizdeki Taşlıca Mahallesi'nde yapılması planlanan siteye taşınmasının yerinde bir karar olduğunu ve Oda olarak buna tam destek vererek, birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sanayide, ticarette, turizmde ve gastronomide her geçen gün büyüyen Gaziantep'in daha geniş alanlara ihtiyacı olduğunu, şehir içinde sıkışıp kalan bazı sektörlerin yeni bölgelere taşınmasının elzem hale geldiğini vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in liderliğinde yürütülen, şehir merkezinde kalan bazı sektörlerin yeni bir siteye taşınması çalışmasını hem destekliyoruz hem de birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizin ekonomik yapılanmasında önemli bir yere sahip olan gelişime açık sektörlerin belirli bir bölgede toplanması, gelişmek isteyen işletmelerimiz açısından büyük önem teşkil ediyor. Sanayimizin en önemli sorunlarından biri de büyümek isteyen firmalardır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için düşünülen bu ve benzeri projeleri destekliyoruz. Böyle siteler, modern ve çağdaş Gaziantep'in oluşmasına büyük bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

GTO Başkanı Yıldırım, Taşlıca Mahallesi'nde inşa edilecek sitede plastik ayakkabı ve terlik sektörünün yanında Antep fıstığı üreticileri, toptan gıdacılar, nakliye firmaları ile TIR dorsesiimalatı ve bakımı ile uğraşan firmaların yer alacağını, sitenin KÜSGET'ten sonraki ikinci büyük site olacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP