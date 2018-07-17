Gto'dan Taşlıca Mahallesi'nde Kurulacak Sanayi Sitesine Destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in her yönden sağlıklı ve dengeli büyümesi için gelişime açık sektörlerin belirli bir bölgede toplanmasının kaçınılmaz hale geldiğini, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri "Yeni Sanayi Sitesi" projesinin şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Ticaret Odası olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri proje ile 5 sektörün Taşlıca Mahallesi'nde yapılacak olan modern ve çağdaş sitelere taşınacağını ifade etti.

Yeni sanayi sitelerinin kurulmasıyla sektörlerin ve firmaların daha da büyüyeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gelişen ekonomimizle birlikte firmalarımız büyümek istiyor ve buna mukabil yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç hasıl oluyor. İşletmelerimizin yerleşim alanı artınca üretim kapasitelerinin de artacağı kesindir. Kent içerisinde sıkışıp kalan ve şehircilik açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaran işletmelerin meskün mahaller dışında yer alan, modern şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü alt yapısı hazırlanmış bölgelerde toplanması, her geçen gün biraz daha büyüyen şehrimiz için kaçınılmazdır.

Yıldırım, Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi" ile söz konusu cadde üzerinde faaliyet gösteren plastik ayakkabıcı ve terlikçilerin GTO 32 No.lu Ayakkabı-Terlik-Deri-Plastik Ürünleri İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi'nin koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki Taşlıca Mahallesi'nde yapılması planlanan siteye taşınmasının yerinde bir karar olduğunu ve oda olarak buna tam destek vererek birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Taşlıca Mahallesi'nde inşa edilecek sitede plastik ayakkabı ve terlik sektörünün yanında Antep fıstığı üreticileri, toptan gıdacılar, nakliye firmaları ile TIR dorsesi imalatı ve bakımıyla uğraşan firmaların yer alacağını ifade eden Yıldırım, sitenin KÜSGET'ten sonraki ikinci büyük site olacağını sözlerine ekledi.