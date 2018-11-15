Gto'dan İnşaat Sektörü İçin "Fiyat Farkı" Girişimi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) inşaat maliyetlerindeki artışları nedeniyle zor durumda olan kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi ve sektörün yaşadığı sorunlara çözüm bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülke ve Gaziantep ekonomisinde oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörünün son dönemlerde dövize bağlı kur artışından kaynaklı olarak yapı malzemelerindeki artış ve maliyetlerden dolayı zor durumda olan inşaat sektörüne "fiyat farkı" ödenmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleri ile sektörde odanın paydaşları olan kurumlardan gelen talepler üzerine, özellikle kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi için bakanlıklar başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerini sürdüklerini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, "Şimdiki fiyatlarla, ihale hazırlıklarının yapıldığı dönemdeki fiyatlar arasında yaklaşık yüzde 100'lük ciddi bir fark oluşmuştur. İhaleyi alan müteahhidin, piyasada oluşan yeni fiyatlarla işi tamamlaması mümkün görülmüyor. Müteahhitler zamlanan demir, çimento ve diğer yapı malzemelerindeki artış karşısında zor duruma düşmüş ve sektör büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Oda olarak, İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntının krize dönüşmemesi için özellikle kamu da devam eden işler için devlet tarafından belli bir fiyat farkı verilmesi için girişimlerde bulunduk" dedi.

Yapı malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarının sektördeki firmaları zor durumda bıraktığını, devleti de zarara sokmayacak şekilde fiyat farkı ödenmesinin ekonominin yararına olduğuna dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşaat sektörü ülkemiz ekonomisinin adeta lokomotif sektörüdür. Döviz kurlarının yükselmesi ile aşırı artan demir, çimento ve diğer inşaat malzeme fiyatlarının yükselişi inşaat sektörünü adeta kilitlemiştir. İnşaat sektörüne bağlı 250 diğer ilişkili alt sektöründe bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir. Geçtiğimiz günlerde yetkililerce açıklanmış olan "Fiyat Farkı ve tasfiye kararnamesi" ile hükumetimiz bir çalışma başlatmış, sektörde bulunan herkesi memnun etmiştir. Fiyat farkının çıkarılması, devletimize ek bütçe yükü getiriyor görünse de, bunun uzun vadede ülke yararına olacağını düşünmekteyiz. Devam eden işler için devlet tarafından belli bir fiyat farkı verilerek, işi üstlenmiş olan yüklenici ile bitirilmesi ekonominin yararınadır. Eğer devlet tarafından fiyat farkı verilmesi istenmiyorsa, ancak zorunlu hallerde tasfiye imkanı sağlanmalıdır. Yapı malzemelerindeki fiyat artışlarının 2017 yılı ortasından itibaren yaşandığı bilinmektedir. Ekonominin lokomotif durumundaki inşaat sektörünün durması, diğer sektörlere de dolayı olarak yansıyacak ve büyük ticari sorunlar oluşacaktır. Bu sorunun daha da derinleşmemesi için kamuya iş yapan firmalara fiyat farkı ödenmeli ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir. İnşaat ve yapı sektörünün sorunlarının bir an önce çözülmesi, ekonomiye ivme kazandıracaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP