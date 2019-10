01.11.2019 01:22

GTO'dan geleneksel Cumhuriyet gecesi

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası tarafından Cumhuriyet'in 96. yıldönümü dolayısıyla 'Geleneksel Cumhuriyet Gecesi' düzenlendi.

Gecede, GTO tarafından hazırlanan film büyük alkış aldı. GTO Başkanları Cumhuriyetin 96. Yılını kutlayarak, her daim Cumhuriyetin savunucusu olduklarını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, "Ülke olarak son yıllarda birçok sıkıntı ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede yenik düşmeyişimizin tek nedeni Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımlarıdır. Çünkü Cumhuriyet demek umut demektir, sabır demektir, azim demektir. Hepimizi birbirimize kenetleyen ulusal yaşam sebebimizdir. Bu milletin vatan uğruna başaramayacağı hiçbir şey olmadığını hatırlamak demektir. Muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu anlamak demektir. Son dönemde, yanı başımızda, sınırımızda yaşananlara karşı duruşumuz da bunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu duruşu itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki, bugün sınırımızda yürüttüğümüz gerek silahlı gerek diplomatik mücadele Atatürk'ün 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmelidir' görüşünün vücut bulmuş halidir. Bağımsızlık için, toprak bütünlüğü için Mete Han'ın, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, şanlı Türk'ün ordusu tüm zorlu şartlara rağmen, her şeye rağmen tarih boyunca gerekeni yapmış bugün de yapacaktır. Aslında Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, olmuş, bitmiş bir süreç değildir! Tam tersine onun "Devrimcilik ilkesi" gereği, sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Cumhuriyet değerlerini her zaman, her şeyin önünde tutarak bu kente hizmet etmiş GTO ailesi olarak ebediyete kadar devam edecek olan bu sürecin öncülerinden olmaya devam edeceğiz. Her yerde ve her ferdimizle milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya devam edeceğiz. Büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onu, kahraman ecdadımızı, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde ebediyete kadar yaşatacak ve asla unutmayacağız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmalıyız"

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise, "Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını belirterek, "Üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın tarihinin her döneminde politik, ekonomik ve stratejik cazibe merkezidir. Yaşadığımız bu coğrafya var olabilmenin, ilerlemenin ve güçlü olabilmenin tek koşulu birlik ve beraberliğimize sahip olmaktır. Hedefimiz ve inancımız hep bir arada kalarak Cumhuriyeti daha nice 96 yıllara taşımak olmalıdır. Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlerimize ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı Kazanan ruhu Korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Atamın ifade ettiği gibi "Türk Ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve Barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir ve yaşatacaktır. Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle varabiliriz. Her koşulda milletçe devletimizin bekası için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya devam edeceğiz ve Atamızın 'Şayet ölecek olursam memlekete ait söyleyecek hiçbir şeyim yoktur. Çünkü yürürlükteki Cumhuriyet Yasaları bu işleri temine yeterlidir' sözü hep bize ışık olacak" diye konuştu.

Geceye Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili Erdem Güzelbey, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA