Gto'dan Bir Girişimcilik Eğitimi Daha

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı. Kursa katılan girişimci adayları işletmelerini kurarak yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunacaklar.



Girişimciliğin gelişmesine ve desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından girişimcilik konusunda ücretsiz olarak "KOSGEB uygulamalı Girişimcilik" eğitimi verildi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, kent ekonomisine kazandırılan her girişimcinin, başta istihdam ve sosyal refah olmak üzere kentin temel göstergelerinin artması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek,"Çünkü Ülkemiz ekonomisinin en önemli hedeflerinden biri, girişimcilik ruhunun her kesime yayılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için her kurum ve kuruluşun mutlaka işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu işbirliklerinin artması, kentin ekonomik göstergelerini en üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" dedi.



KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik eğitimi ile Gaziantep ekonomisine 30 girişimci daha kazandırmanın gurur ve sevinci yaşadıklarını belirten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Ülkemizde ve kentimizde girişimcilik konusunda son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bizler de GTO olarak bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. KOSGEB işbirliği ile Odamızda gerçekleştirilen eğitimlerden biri de KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleridir. Bundan önce Odamızda 2015-2016 yıllarında 8 uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup, ücretsiz olan bu eğitimlere 240 kişi katılmıştır. Eğitime katılan kursiyerlerden 32 kişi iş yeri açmış ve bunlardan 12'si KOSGEB Girişimcilik desteği kullanmıştır. Bu tür eğitimler projesi olan, yeni iş fikirleri üretebilen girişimciler için büyük bir fırsattır. Çünkü girişimcilerimizin açacağı işletmelerin büyümesi, gelişmesi her yönü ile Gaziantep ekonomisine katkı sağlayacak ve işletmelerinde yaratacakları istihdam, işsizlik probleminin çözümü yolunda çok büyük bir anlam ifade edecektir" şeklinde konuştu.



Eğitimlere katılan ve başarılı olan girişimci adayları işletmelerini kurarak KOSGEB'e başvurmaları ve KOSGEB kurulundan başarı ile geçmeleri halinde, 50 bin TL'ye kadar hibe, 100 bin TL'ye kadar faizsiz geri ödemeli kredi desteğinden faydalanabilecekler. - GAZİANTEP