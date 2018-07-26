Gto'da Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı disiplin kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Oda hizmet binasında, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un başkanlığında yapılan meclis toplantısına Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Mutlu Kafe'de çalışan Downsendromlu çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Mutlu Kafe Yöneticisi Nilgün Yıldız ve Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Genel Müdürü Onur Akar katıldı.

Meclis toplantısının açılışında konuşan ve gündemi değerlendiren meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığının çok önemli çalışmalar yaptığını, mutlu kafe projesiyle farkındalık oluşturduğunu söyledi.Meclis Başkanı Teymur, GETHAM projesinin GTO'nun ve Gaziantep'in en prestijli projelerinden biri olduğunu, verilen güzel hizmetlere destek olunması gerektiğini vurgulayarak, böyle projelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

"Güçlü ekonomi için eğitim reformuna ihtiyaç var"

Meclis toplantısında gündemin yanı sıra ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve Odanın çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, güçlü ülke olmanın yolunun güçlü ekonomiden geçtiğini söyledi. Yıldırım, "Biliyoruz ki bugün dünyada güçlü bir ülke olmanın yolu güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçiyor. Güçlü ekonomiyi mümkün kılacak olan temel şeylerden biri de çağdaş bir eğitim sistemidir. Dolayısıyla yeni hükümetin atacağı ilk adım da eğitim alanında olmalıdır. Küresel anlamda en önemli güçlerimizden biri olan insan kaynağımıza bilimsel, sorgulayıcı, analitik düşünmeye yönelik eğitim vermeliyiz. Her sabah yeni bir sisteme uyanmamızı engelleyecek tutarlı, köklü bir eğitim reformuna ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tecrübeli bir eğitimci olması memnuniyet verici. Dilerim Sayın Bakanımızın önderliğinde ülkemiz eğitim reformunu hayata geçirir" dedi.

İlk Ticaret Bakanının da reel sektörün içinden ve TOBB camiasından biri olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, "İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki karar vericiler yollarımızdaki taşları temizlesin. Oda olarak en büyük önceliğimiz ve misyonumuz Gaziantep'in ticari hayatının gelişimine destek vermektir. Meslek komitelerimiz sektörlerin sorunları ve çözümü noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Komitelerimiz sektörlerin ihtiyaçlarını, sorunlarını bize ilettikçe biz yetkililerle sektörler arasında köprü görevini üstlenmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, lobi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

GTO'nun Temmuz ayı meclis toplantısına katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, BŞB Engelliler Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Mutlu Kafe Yöneticisi Nilgün Yıldız da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mutlu Kafe projesi ile ilgili bir sunum yaptı. Kısa adı GETHAM olan ve Gaziantep Ticaret Odası'nın son dönemdeki en vizyoner projesi olan Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Genel Müdürü Onur Akar da GETHAM'dayapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaparak meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

"Mutlu bir gün için Mutlu Kafeye gelin"

Meclis toplantısının açılışında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşımızı meclis üyeleri ile birlikte işaret diliyle söyleyen Mutlu Kafe çalışanı Down Sendromlu çocuklar, GTO meclis üyelerinden büyük alkış aldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Down Sendromlu çocukların meclis toplantısına katılması ile mutlu ve özel bir gün yaşadıklarını söylediler. Ülkemizde Engelliler Daire Başkanlığı kuran ilk belediyenin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve yine Mutlu Kafenin korumalı işyeri olarak kurulduğunu ifade eden GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur, bu alanda farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiler.

"GETHAM Gaziantep'ten ciddi markalar çıkmasına katkı sağlayacak"

Kısa adı GETHAM olan Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Genel Müdürü Onur Akar, GETHAM'ın Türkiye'de bir ilk olduğunu, tasarımda Gaziantep'i üs haline getirmek istediklerini söyledi. Akar, ayrıca GETHAM'ın Gaziantep'ten ve bölgeden ciddi markalar çıkmasına katkı sağlayacağını, fikri olan herkesin GETHAM'dan faydalanabileceğini, "Fikrinizi alın ve GETHAM'A Gelin" parolası ile hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'a, Mutlu Kafe Yöneticisi Nilgün Yıldız'a GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur tarafından birer plaket verilirken Mutlu Kafede çalışan Down Sendromlu çocuklara da çeşitli hediyeler takdim edildi. - GAZİANTEP